Anualmente, o Mercado Municipal de Seia acolhe durante quatro dias a Feira do Queijo Serra da Estrela. Desta feita, de 10 a 13 de fevereiro, o convite do município beirão é para saborear os produtos regionais, onde o Queijo Serra da Estrela assume maior protagonismo. O certame destaca outros produtos indissociáveis daquele território, como o pão, o vinho do Dão sub-região da Serra da Estrela, os enchidos, o azeite e o mel.

Num ambiente que, de acordo com a organização do evento “será de festa e muita animação”, a agenda de atividades apresenta, entre outras, mostras do Cão Serra da Estrela, demonstrações culinárias, concurso da ovelha bordaleira, as tradicionais tasquinhas, o artesanato e produtos da terra. Não faltará a oportunidade, a 12 de fevereiro, para acompanhar a produção ao vivo do maior queijo de ovelha de Seia (14h00) e a produção do enchido de Seia, a 13 de fevereiro (14h30).