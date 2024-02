No terceiro sábado de cada mês, entre as 16h00 e as 18h00, o Mind the Glass (Praça de Gomes Teixeira n.º 36, Porto) abre as portas para proporcionar uma tarde repleta de vinhos com história e conversas inspiradoras. Cada encontro é concebido como uma experiência que combina uma prova de vinhos, em pairing com snacks preparados pelo chef, e um workshop com especialistas sobre o tema do evento.

A inauguração desta série de encontros será no dia 17 de fevereiro, com o tema "Cultivar sem terra: o futuro da agricultura sustentável". Estevão Anacleto, fundador e CEO da GroHo Hidroponia, será o convidado especial, acompanhado por uma prova dos vinhos Vale dos Ares, com o produtor Miguel Queimado. Os Alvarinhos de Monção e Melgaço serão protagonistas de uma tarde onde os aromas vão cruzar-se com uma conversa sobre o futuro da agricultura sustentável.

A iniciativa orça os 25€ por pessoa (10€ devolvidos em voucher para compras superiores a 20€ no Mind the Glass). As inscrições podem fazer-se aqui.