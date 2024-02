No encontro de aromas e sabores vão estar à prova os queijos da Beira Baixa, de cabra, mistura e ovelha de várias intensidades combinados com os vinhos da Adega de Palmela. O enólogo da marca vinícola, Luis Silva, irá partilhar quais os vinhos que melhor se adequam e Luis Ribeiro de Sousa, das Tradições do Campo, irá explicar o sabor e intensidade de cada queijo.

Os doces e compotas da Alquimia dos Sabores vão estar, também, à prova para proporcionar um momento de degustação com produtos da região.

O programa que decorre no dia 9 de março (16h00 às 19h00) tem o custo de 30€ por pessoa e as reservas devem ser feitas enviando um e-mail para enoturismo@acpalmela.pt ou contactar pelo telefone 969 127 472.