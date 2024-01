É em pleno centro histórico de Bragança que se encontra o epicentro do Festival do Butelo e das Casulas, que promove aquele que é prato por excelência do Entrudo transmontano. A Praça Camões acolhe a partir de 9 de fevereiro o maior número de expositores de sempre do certame, num total de 40, oriundos dos distritos de Bragança e Vila Real. Em mostra e para aquisição vai estar o fumeiro, vinho, azeite, mel, doçaria e pão, artesanato, entre outros.

Até ao dia de Carnaval (13 de fevereiro), vão decorrer showcookings com os chefs Óscar Geadas (restaurante G, uma estrela Michelin), António (IEFP), Hélio Loureiro e Marco Gomes (restaurante Oficina).

Provas com produtos das Terras de Trás-os-Montes são outros dos momentos de passagem e paragem obrigatória para os apreciadores da gastronomia durante a iniciativa D’ Gustar TTM.

O butelo é a bexiga ou o bucho do porco recheado com ossinhos do espinhaço e das costelinhas. é feito de sobras do porco, preparado depois de feitos todos os outros enchidos. As casulas são vagens de feijão secas que, após cozidas, se servem como acompanhamento do butelo.

No espaço contíguo à tenda na Praça Camões, existe uma área de restauração, que funciona das 12h00 às 23h00 horas.

Em simultâneo decorre a Semana Gastronómica do Butelo e das Casulas. De 2 a 13 de fevereiro, nos 26 restaurantes aderentes.

E porque a época do Entrudo combina com alegria e folia, realiza-se o Carnaval dos Caretos, que tem o seu apogeu no dia 10 de fevereiro com o desfile de grupos de Caretos de Portugal e de Espanha, escolas e instituições do Concelho pelas ruas da zona histórica, culminando com a Queima do Diabo, no Largo do Castelo de Bragança.

Já na segunda-feira de Carnaval (12 de fevereiro), decorre a apresentação do livro “Máscaras y Património – Etnografi­a Del Carnaval en el Siglo XXI”, na Praça Camões.

A 14 de fevereiro, Quarta-feira de Cinzas, é a vez do Diabo, a Morte e a Censura saírem à rua. O trio de mascarados percorrem a zona histórica de Bragança atrás das raparigas, castigando-as, como forma de chamar a atenção para a necessidade de fazer penitência neste que é o primeiro dia da Quaresma.