A lista de restaurantes que participam em mais uma edição do Tejo Gourmet “é extensa e a mais recheada de todos os anos, contando com 29 restaurante em estreia”, informa a organização da iniciativa, a Comissão Vitivinícola Regional do Tejo (CVR Tejo) e a Confraria Enófila Nossa Senhora do Tejo. Há muito que este evento deixou de ser de âmbito regional, cativando restaurantes de norte a sul do país. Este ano as inscrições chegaram de Albufeira, Batalha, Belver, Caldas da Rainha, Castelo Branco, Coimbra, Costa da Caparica, Évora, Fátima, Guarda, Leiria, Lisboa, Lourinhã, Lousã, Mafra, Montemor-o-Novo, Nazaré, Olhão, Pombal, Portimão, Porto, Torres Vedras, Valongo e ainda, Machico e Funchal, na ilha da Madeira. Isto para além dos “locais”, vindos de Abrantes, Almeirim, Alpiarça, Cartaxo, Constância, Rio Maior, Santarém, Tomar e Torres Novas.

Os gastrónomos que queiram degustar os menus Tejo Gourmet 2024 – composto por entrada, prato principal, sobremesa e respetiva harmonização, feita, em exclusivo, com Vinhos do Tejo certificados com selo de origem DOC do Tejo ou IG do Tejo/Vinho Regional Tejo – podem fazê-lo livremente, mediante a disponibilidade de cada restaurante. A lista completa dos estabelecimentos com menus à prova está disponível aqui.

Em paralelo, os restaurantes vão ser visitados por um painel de jurados composto pelos chefs André Magalhães, Madalena Dias, Maria Emília Rodhes, Pedro Sommer, Pedro Mendes e Rodrigo Castelo, pelos enólogos Carlos do Céu Pereira e João Sardinha da Cruz, pelo escanção Rodolfo Tristão e pelos jornalistas e críticos de vinhos Carlos Janeiro, Edgardo Pacheco, Fernando Melo, Luís Gradíssimo, Maria Helena Duarte, Maria João de Almeida e João Geirinhas.

O Tejo Gourmet 2024 vai premiar o melhor restaurante da competição, avaliado em absoluto, assim como os melhores nas categorias de carta de vinhos e de harmonização (estreia). São ainda eleitos os restaurantes com melhores classificações nos conceitos gastronómicos a que se candidatam: “casa de petiscos”, “cozinha tradicional”, “cozinha de autor” e “cozinha internacional”. Em cada categoria, são ainda entregues diplomas de grande ouro, ouro e prata. O anúncio e entrega dos prémios acontecem por ocasião da Gala Tejo, a 22 de junho deste ano.