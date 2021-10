A partir de 29 de outubro, a marca nacional de gelados artesanais, com mais de 70 anos de história, lança uma edição especial de Halloween com o sabor de abóbora com canela, fios e bolacha de chocolate, disponível num novo formato, os boiões de gelado, que se encontram à venda por 4,5 euros (150 ml). A Santini alarga assim a sua gama de produtos, disponíveis nas várias lojas da marca em todo o país até 7 de novembro.

A Santini tornará este novo formato, o boião, permanente nos gelados de abacaxi, brigadeiro, caramelo, mousse de chocolate, pistácio, Depois das Oito, Dom Rodrigo, avelã e Tarte Santini com frutos do bosque.

“Criámos o boião de forma a facilitar o acesso aos nossos gelados e a torná-los ainda mais ‘portáteis’, o que permite também o alargamento da oferta Santini pelo território nacional fora das nossas lojas”, explica Marta de Botton, administradora da empresa.

Numa primeira fase, é possível encontrar os boiões Santini em diversos pontos de venda, nomeadamente: Mini-mercado O Cantinho da Luísa (Estoril e Cascais), Restaurante Carioca de Limão (Estoril), Supermercado Saco Avenida (Cascais), Restaurantes Mad Pizza (Alvalade, Amoreiras Plaza e Saldanha), Restaurante O Gaveto (Matosinhos), Restaurante Mundet Factory (Seixal), Supermercados Senhor das compras (Lisboa e Sesimbra), Restaurante O Farol (Arrábida).