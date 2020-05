Quem se encontra no Porto e concelhos limítrofes, pode degustar em suas casas cocktails de autor com a assinatura do bar portuense Golden Oldie. A casa que abriu portas em junho de 2019, no Campo Mártires da Pátria, entrega ao domicílio cocktails já misturados. Chegam em garrafa de vidro e prontos a beber.

Os cocktails da carta desdenhada especialmente para entregas ao domicílio incluem sugestões como o “Alma”, “Beijo” ou “Sorriso” (cocktail sem álcool). Os preços orçam entre 4 e 7,5 euros e com entregas gratuitas para compras superiores a 13,00 euros.

As encomendas podem ser feitas no Instagram da marca, e-mail( goldenoldie.info@gmail) ou telemóvel (912 970 883).

“Todas as entregas são realizadas num prazo máximo de 24 horas”, refere a equipa do Golden Oldie, constituída pela dupla Cristiano Losa e Sara Ferro que acrescentam: “o produto é totalmente feito e misturado por nós, atendendo a todas as normas de higiene. O mesmo acontece em todo o processo, desde o embalamento à entrega em casa”.

Para além dos cocktails está disponível uma seleção de outras bebidas, como gin, vodka, vinho branco, rosé e tinto, cervejas e sidras.