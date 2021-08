Bares Red Frog e Monkey Mash iniciam setembro com masterclasses em cocktails orientadas por convidados internacionais

Os bares Red Frog e Monkey Mash, em Lisboa, trazem ao nosso país um rol de convidados muito relevantes da cena internacional. De 1 a 30 de setembro, nomes grandes do bartending mundial do circuito dos “50 Best Bars” visitarão a capital para orientarem masterclasses.

O primeiro convidado dos criadores dos Red Frog e Monkey Mash, Paulo Gomes e Emanuel Minez, é António Naranjo, do bar Especiarium em Barcelona. Dia 1 de setembro, ele será o bartender convidado no Monkey Mash das 22h00 à 1h00. Na semana seguinte, a 7, será a vez de Diego Ferrari, embaixador do Rum Matusalem, ministrar uma masterclass no Monkey Mash e ser o bartender convidado. No dia 8, o palco e o bar serão do italiano Mario Farrula, do BV Club, em Milão.

Emanuel Minez e Paulo Gomes. créditos: Red Frog

A 14 de setembro, Georgi Radev, do bar Laki Lane, em Londres, entra em cena para partilhar o ambiente tropical, de inspiração tailandesa e havaiana que o inspira. Das 22h00 à 1h00, é ele o convidado no Monkey Mash e Red Frog, e partilhará as tendências e os cocktails que serve na capital britânica.

Dia 21 de setembro, é a vez de Giorgio Santambroggio, do bar Officina Milano, em Itália. O bartender à frente deste espaço, uma antiga garagem de carros e de motas, mostrará a sua arte no Monkey Mash entre as 22h00 e a 1h00. Finalmente, o painel de convidados de luxo completa-se no dia 30 de setembro, com a presença de Moe Aljaff, proprietário do bar Two Schmucks, em Barcelona, que ocupa a posição 26 nos “50 Best Bars”.

Red Frog e Monkey Mash Praça da Alegria, nº 66B, Lisboa Horário: De terça a sábado, das 18h00 às 2h00 Capacidade: Red Frog 12 pessoas, Monkey Mash 30 pessoas

“Esta é uma oportunidade única para quem gosta de cocktails e quer saber mais sobre as tendências de bebidas a nível internacional, e quer ter acesso a um grupo exclusivo de pessoas que dificilmente conseguiria conhecer de uma assentada”, explica Paulo Gomes, um dos fundadores do Red Frog e do Monkey Mash.