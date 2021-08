Com setembro a azáfama das vindimas instala-se na Península de Setúbal. Há programas para todos os gostos

Vindimas na região de Setúbal, com o rio Sado e o Atlântico próximos, também significam a oportunidade a todos os interessados de conhecerem os vinhos a bordo de Cruzeiros Enoturísticos. O calendário para setembro já está fixado com as visitas a fazerem-se a partir do dia 4 (com mostra e prova dos vinhos da Herdade de Pegos Claros) e a repetirem-se a 11 de setembro e 18 de setembro, respetivamente com a Herdade da Comporta e Bacalhôa – Vinhos de Portugal.

O embarque no barco Mil Andanças faz-se em Setúbal (18h00, Doca das Fontainhas), ou Troia (18h15, Marina de Troia). O programa inclui o cruzeiro, com passagem pelas praias e costa da Arrábida com observação de golfinhos, música, provas de vinhos da Península de Setúbal e degustação de queijos, enchidos e doçaria tradicional.

Há que fazer reserva prévia através da SadoArrábida, pelos telefones 915 560 342, 265 490 406 ou e-mail geral@sadoarrabida.pt

O cruzeiro orça os 35 por pessoa, com as crianças dos 4 aos 12 anos a pagarem 20 euros.

Entretanto, também a partir de 4 de setembro, as adegas estão de portas abertas para dar mostra e prova dos seus vinhos. O calendário da iniciativa, cuja entrada é gratuita, é o seguinte: 4 setembro, 10h00, Casa Agrícola Horácio Simões; 11 setembro, 10h00, Quinta do Brejinho da Costa; 12 setembro, 11h00, Fernão Pó Adega; 18 setembro, 10h00 e 16h00, Herdade Canal Caveira; 19 setembro, 15h00, José Maria da Fonseca; 25 setembro, 10h30, Casa Ermelinda Freitas. Reserva prévia obrigatória pelo telefone 212 334 398 ou e-mail info@rotavinhospsetubal.com

Para alargar a experiência vínica, os produtores da região desenharam programas específicos para o período das vindimas. Assim, a 11 setembro (11h30) decorre uma pisa a pé na adega na Casa Agrícola Horácio Simões, em Quinta do Anjo, com um programa que inclui Moscatel de Honra, visita guiada, pisa a pé e almoço na adega.

Reserva prévia obrigatória pelo telefone 212 334 398 ou e-mail info@rotavinhospsetubal.com

Valor por pessoa: 25 euros. Crianças dos 4 aos 12 anos 12,5 euros.

Também a não desmerecer, o “Percurso Pedestre Jardins de Vinhas”, com 11,5 Km de extensão e duração estimada de três horas. Uma vez mais, diferentes produtores da região associam-se à iniciativa e propõem a visita às suas adegas no decorrer do percurso. Ficam as datas: 5 setembro (9h00-13h00 e 14h00-18h00), no produtor Palhoça Vinhos, Poceirão, com prova ao balcão de três vinhos (não inclui visita à adega ou vinhas). Reserva prévia obrigatória pelo telefone 265 995 886 ou e-mail enoturismo@filipepalhoca.pt

Valor por pessoa: 5 euros.

A 12 setembro (11h00), o convite é para conhecer a Fernão Pó Adega, em Fernando Pó, com visita guiada com prova de um vinho. Reserva prévia obrigatória pelo telefone 265 995 423 ou e-mail enoturismo@fernaopo.pt

A atividade é gratuita.

créditos: Rota de Vinhos da Península de Setúbal

Mais tarde, a 19 setembro (10h30, 14h30 ou 16h30), na Casa Ermelinda Freitas, Fernando Pó o programa inclui visita guiada com prova de cinco vinhos e degustação de produtos regionais.

Reserva prévia obrigatória pelo telefone 265 988 000 ou e-mail enoturismo@ermelindafreitas.pt

Valor por pessoa: 7,5 euros.

A 26 setembro (11h00) é a vez da Casa Dupó, Fernando Pó, apresentar um programa com visita guiada à adega e prova de um vinho. Reserva prévia obrigatória pelo telefone 919 713 005 ou e-mail geral@dupo.pt

A atividade é gratuita.

Finalmente, a 16 outubro (9h15), o percurso guiado faz-se pela paisagem de Fernando Pó, uma das mais relevantes manchas vinícolas da região, com observação de aves e de flora tipicamente mediterrânica. Inclui prova de vinho na adega Filipe Palhoça Vinhos, localizada em Poceirão. O regresso a Fernando Pó é realizado em transfer, seguindo-se uma visita à Casa Ermelinda Freitas, com prova de Moscatel de Setúbal.

Valor por pessoa: 15 euros (seguro, provas e transfer incluídos). Reserva prévia obrigatória pelo telefone 914 760 638 ou e-mail info@biotrails.pt