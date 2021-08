Com preços a partir dos 30 euros e durações que variam entre algumas horas e dois dias, a Comissão Vitivinícola Regional Alentejana (CVRA) reuniu um conjunto de programas de vindimas, extensíveis a toda a região.

Rota dos Vinhos do Alentejo

O renovado espaço da Rota dos Vinhos do Alentejo, sob a égide da Comissão Vitivinícola Regional Alentejana (Rua Cinco de Outubro nº 88, Évora) é, inevitavelmente, a primeira indicação quando se visita o Alentejo, uma vez que aí é possível, não só fazer uma prova de seis vinhos distintos da região, como desenhar o roteiro que se pretende fazer de seguida.

Preço: 5 euros por prova de seis vinhos da região.

Adega Cooperativa da Vidigueira, Cuba e Alvito

Na Adega Cooperativa da Vidigueira, Cuba e Alvito (Bairro Industrial, Vidigueira), há que aproveitar a época para conhecer bem os vinhos e petiscos da região, numa experiência que começa com uma visita às vinhas e vindima. Mais tarde, e antes da visita à adega, há tempo para se deliciar com petiscos regionais e, de seguida, a possibilidade de explorar o processo de vinificação. Para finalizar a experiência, está planeado um almoço na Casa das Talhas, acompanhado, naturalmente, de uma prova de vinhos.

Preço: 45 euros por pessoa.

Adega José de Sousa

As atividades na adega de Reguengos de Monsaraz (Rua de Mourão 1), arrancaram em agosto e vão estender-se até 12 de setembro, com a possibilidade de escolher entre um programa com ou sem almoço incluído.

A visita à Adega Nova e à Adega dos Potes e a prova de três vinhos acompanhados de produtos regionais fazem parte do programa sem almoço. No caso de optar pela refeição incluída pode contar com gaspacho, empadas de galinha, queijos e outras iguarias regionais, bem acompanhadas por vinhos José de Sousa.

Preço: programa sem almoço 30 euros por pessoa; com almoço 55 euros por pessoa (para preços de criança, jovem e de família, consultar o site).

Adega José de Sousa

Ervideira

Na Ervideira (Herdadinha - Vendinha Reguengos de Monsaraz), para além da visita à adega e prova dos vinhos em fermentação, os participantes neste programa, vão participar na elaboração do vinho “100 Pés”, cujas uvas são totalmente pisadas pelos visitantes. Mais tarde, e dependendo da escolha de cada um, há a possibilidade de desfrutar de um piquenique à sombra dos plátanos da Ervideira ou no Ervideira Wine Terrace, na vila de Monsaraz.

Preço: 50 euros por pessoa sem piquenique; 60 euros por pessoa com piquenique.

Fitapreta

Já a partir de 1 de setembro, a Fitapreta (Paço do Morgado de Oliveira, EM527 Km10, Nossa Senhora da Graça do Divor, Évora), do enólogo António Maçanita, convida todos os interessados a mergulharem na essência das vindimas na região, com um programa único que vai fazer as delícias de quem por aí passe.

Preço sob consulta.

Casa Relvas

A mítica casa de Évora (Herdade da Pimenta, S. Miguel de Machede) convida a um passeio na vinha, explora a identificação de castas e análise sensorial de bagos, grainhas e engaços e permite experimentar a vindima manual. Depois, é ainda possível sentir as uvas numa pisa a pé e provar os mostos e os vinhos da Casa Relvas. A tudo isto, junta-se, ainda, a possibilidade de se deixar ficar mais um pouco e almoçar.

Preço: 40 euros por pessoa sem almoço; 70 euros por pessoa com almoço.

Herdade do Rocim

Na Herdade do Rocim, em Cuba (Estrada Nacional 387), não faltam opções para desfrutar do período das vindimas. Do pequeno-almoço, ao almoço regional no Wine Bar da Adega, passando pela possibilidade de experimentar a divertida a pisa a pé no lagar de pedra, cabe a cada um escolher o seu programa preferido para mergulhar nos sabores típicos alentejanos.

Preço: sob consulta.

João Portugal Ramos

Para viver as vindimas de Estremoz, no produtor João Portugal Ramos (Vila Santa, Estrada Nacional 4) a sugestão é começar com uma visita ao miradouro da cidade, com direito a vindimar e experimentar a pisa a pé das uvas em lagares de mármore, seguindo-se uma visita à Adega e Caves.

Para finalizar este programa de 4h30, os participantes poderão, ainda, deliciar-se com um recheado almoço de vindima.

Preço: 75 euros por pessoa.

Quinta do Quetzal

Com aquele que foi considerado o “Melhor Restaurante do Alentejo 2018”, na Quinta do Quetzal (Estradas das Sesmarias, Vidigueira), as provas de vinhos são acompanhadas por petiscos alentejanos aí confecionados, depois de uma visita à adega.

Preço: sob consulta.

Santa Vitória

Em duas horas bem recheadas, o produtor de Beja (Sociedade Agro-Industrial, SA Herdade da Malhada, Santa Vitória), promete não desiludir e dar a conhecer, através de saberes e sabores, os vinhos Santa Vitória.

A alvorada é pelas 11h00, momento em que são entregues os kits vindima e rapidamente se avança para um passeio pelas vinhas com direito a explicação e apanha da uva. Mais tarde, os participantes podem contar com uma visita à adega, dirigida pela enóloga Patrícia Peixoto.

Antes de terminar a manhã, está, ainda, planeada uma visita à cave das barricas e uma prova de vinhos Santa Vitória, acompanhada de petiscos regionais.

Preço: programa de vindimas 30 euros por pessoa e almoço 35 euros por pessoa.

Torre de Palma

Com um programa de duas noites, o produtor de Monforte, Torre de Palma (Herdade de Torre de Palma, Vaiamonte), garante uma experiência completa da vinha ao vinho.

O programa arranca, no primeiro dia, com um jantar especial no restaurante Palma. Já para o segundo dia os visitantes podem contar com um pequeno-almoço com produtos regionais selecionados, seguido de uma introdução às vindimas em Torre de Palma e entrega de um kit para a ocasião, uma visita às vinhas para conhecer as castas e fazer a colheita manual da uva. Posteriormente, há que passar na adega para provar os mostos ou vinhos produzidos pela casa.

Para encerrar as festividades, os participantes podem contar com a oferta de uma garrafa de vinho Torre de Palma Tinto BASILII como lembrança das vindimas.