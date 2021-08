O quarto mercado com artesanato, gastronomia e música de diversos países centro e sul americanos, é uma organização da Casa da América Latina, e realiza-se a 2 e 3 de setembro com a presença de dezenas de stands e iniciativas.

O evento com entrada gratuita, conta com programa para consulta e acompanhamento na página do Facebook da Casa da América Latina.

No que toca à gastronomia, os visitantes poderão saborear a cozinha de países como a Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, México, Panamá, Peru, República Dominicana e Venezuela. O artesanato contará com representação semelhante.

A componente musical marcará presença com grupos peruanos, brasileiros, chilenos, uruguaios e argentinos.