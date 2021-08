Gosta de street art? Identificamos 10 galerias a céu aberto para lhe mostrar

Mural da Trindade

Porto | Hazul Luzah e Mr. Dheo

Este mural tem 250 m2 e tem, de um lado, uma das figuras sem rosto e de traço redondo de Hazul e, do outro, o traço hiper-realista de Mr. Dheo, que desenhou o seu pai com o Porto na mão. A obra fica no Parque de Estacionamento da Trindade, na rua do Alferes Malheiro.

Look at Porto

Porto | Vhils

Na rua de Ancira 6-8, em Miragaia, pode conhecer a primeira obra pública de Vhils no Porto. A Look At Porto convidou o artista a intervir e este apresentou uma obra cujo o olhar observa o centro histórico da cidade.

Dom Quixote & Sancho Pança

Porto | Mesk, Fedor e Mots

Este mural concebido pela Circus Network e que juntou Mesk, Fedor e Mots imortaliza as clássicas personagens de Cervantes em tons de castanho e vermelho e com um toque contemporâneo. Fica entre a rua Miguel Bombarda e a rua de Diogo Brandão.

Empenas cegas

Vila Nova de Gaia | Vários

A Câmara Municipal de Gaia e a Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto dinamizam este projeto urbano. As Empenas Cegas são uma intervenção em várias empenas ao longo da Avenida da República, integrada no programa «Primeira Avenida/Duplo Sentido», realizada por estudantes do metrado em Arte e Design para o Espaço Público da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto.

Covilhã pelos olhos de um mocho

Covilhã | Bordalo II

Bordallo II deu o nome de “Owl eyes” a sua obra exposta na fachada de um prédio na cidade da Covilhã. O mocho, símbolo de sabedoria e cultura, feito a partir de lixo e sucata, o qual sobressai da parede de uma casa da cidade dos estudantes da beira interior, apela ao investimento no centro histórico local.

Escultura a outro nível

Aveiro | Vhils

“Scratching the Surface” é um dos projetos de Vhils. Utilizando ácidos e lixívia, Vhils começa a pintar a tela que será “descontruída”. Em seguida, com o uso de martelos, cinzéis e martelos pneumáticos, Vhils esculpe as peças stencil para criar texturas, dimensão e camadas. Foi uma destas obras que nasceu em Aveiro: um rosto deslumbrante, esculpido numa parede em frente à Estação Ferroviária de Aveiro.

Desporto com mais cor no coração de Lisboa

Lisboa | AkaCorleone

O polidesportivo do Campo Mártires da Pátria, em Lisboa, muito utilizado por quem gosta de jogar basquetebol ganhou nova vida e cor com “Balance” - a nova obra de AkaCorleone. O recinto está colorido, com uma pessoa de cada metade do campo que simbolizam cada equipa. Esta obra foi uma iniciativa do Projeto de Arte Pública da Underdogs10, que contou com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa e da Junta de Freguesia de Arroios.

Galeria de Arte Pública

Loures | Diversos artistas

Situada no Bairro da Quinta do Mocho, em Sacavém, a Galeria de Arte Pública é conhecida pelas pinturas de grandes dimensões, que ocupam as fachadas dos edifícios, desenhadas por artistas nacionais e estrangeiros. Cada uma tem uma mensagem a passar, com temas como: a inclusão social, a igualdade, a diversidade cultural, a união, a amizade e muito mais.

Há arte nas ruas de Entrecampos

Lisboa | Vanessa Teodoro

A artista sul-africana foi convidada pela EMEL para finalizar a intervenção do elevador e do espaço superior da passagem de peões de Entrecampos. Os padrões africanos e a pop art foram uma clara inspiração para Vanessa Teodoro, que optou por utilizar apenas o preto e branco para garantir uma maior harmonia, sem que a peça se tornasse muito cansativa visualmente.

O vendedor de pássaros junto ao Sado

Setúbal | Odeith

“Arte em Toda a Parte”, no centro da cidade de Setúbal, é uma homenagem ao fotógrafo Américo Ribeiro. Aqui, Odeith apresenta um mural de 20 metros com um vendedor de pássaros.