Magical Garden promete uma volta ao mundo, geográfica e temporal, através de um percurso com mais de um quilómetro, reforçando o contacto do público com a botânica e a Natureza, numa experiência sensorial noturna.

Quando o sol se põe, o Jardim Botânico do Porto transforma-se num mundo mágico. Encontra lugares especiais e viaja “à volta do mundo” ao longo de um percurso de 17 experiências luminosas.

Os visitantes serão surpreendidos por lanternas luminosas deslumbrantes, light design na natureza, ambientes sonoros, vídeo mapping e experiências interativas que iluminam o jardim como nunca antes visto.

Os preços variam: quinta-feira - bilhete inteiro, 12,5€; Bilhete reduzido (4 aos 17 anos), 10€; sexta-feira a domingo - bilhete inteiro 15€; Bilhete reduzido (4 aos 17 anos), 12€.

A entrada é gratuita até aos 3 anos. Existe bilhete família, 8€ (quinta-feira)/10€ (sexta a domingo) por pessoa válido para uma família de 2 adultos + mínimo 1 criança dos 4 aos 17 anos.

Consulte o mapa do Magical Garden e consulte outras informações no site.