Este passeio é dedicado a famílias com crianças mais crescidas. A partir dos 14 anos, as crianças acompanhadas pelos pais podem visitar e descobrir os enigmas do Palácio Fronteira, através de passeios temáticos.

Com número limitado de inscrições, os passeios realizam-se aos jardins do Palácio Fronteira, ao final do dia, tirando partido da iluminação feérica dos espaços exteriores.

Venha descobrir a história do palácio, e muitas outras coisas sobre azulejos, esculturas, mitologia e alegorias pela mão da Historiadora de Arte Ana Paula Rebelo Correia.

Os passeios decorrem nos dias 3, 24 e 31 de agosto e têm um custo associado de 16€. O ponto de encontro é às 20.15h na entrada da loja do Palácio Fronteira - Largo de São Domingos de Benfica, 1 – Lisboa. Pelas 20.30h, inicia-se o passeio temático aos jardins do Palácio Fronteira, que termina às 22h.

As inscrições são limitadas até às 12h do dia 18 e 25 de agosto.