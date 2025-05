1. Invista no isolamento térmico

Invista no isolamento das paredes e dos tetos para reduzir perdas de calor no inverno e manter a casa fresca no verão. Além disso, assegure-se de que as janelas e as portas estão vedadas para evitar infiltrações de ar. Para arejar a casa, faça-o nas horas mais quentes do dia, abrindo janelas opostas – ventilação cruzada –, que lhe permitirá renovar o ar sem perder calor excessivo. Desta forma, a necessidade de aquecimento ou arrefecimento diminui e conseguirá obter uma temperatura interna confortável, com menor consumo de energia.

2. Substitua os equipamentos antigos

Se tiver possibilidade, troque os seus eletrodomésticos antigos por modelos mais eficientes, com uma classificação A+ ou superior. Estes equipamentos podem ser mais caros inicialmente, mas, a longo prazo, permitem-lhe grandes poupanças no final de cada mês. O frigorífico, o ar condicionado e os aquecedores elétricos são alguns dos eletrodomésticos que mais energia consomem.

3. Garanta a manutenção dos sistemas

Realize inspeções periódicas aos sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado a fim de garantir o seu funcionamento eficiente e prolongar a sua vida útil. Procure sinais de desgaste e ruídos fora do comum. Caso encontre alguma falha, recorra à ajuda de um técnico certificado.

4. Opte por lâmpadas LED

Substitua quaisquer lâmpadas incandescentes por LEDs, que consomem menos energia e têm uma maior durabilidade.

5. Aproveite a luz solar

Sempre que possível, mantenha as cortinas e persianas abertas durante o dia para aproveitar a luz natural. Assim, evita o recurso a luz artificial, poupando o planeta e a carteira.

6. Instale painéis solares

Considere investir em energia solar para produzir a sua própria energia. Desta forma, diminui a dependência da rede elétrica e ainda economiza custos significativos a longo prazo.

7. Construa com materiais sustentáveis

Caso esteja planear construir ou reformar a sua casa, opte por materiais que apresentam um melhor desempenho térmico e são amigos do ambiente. A cortiça, a madeira, os cimentos Hempcrete e AAC, e o aerogel são alguns dos materiais que garantem uma alta eficiência energética e menor pegada ecológica.

8. Monitorize o seu consumo energético

Utilize dispositivos inteligentes ou soluções de monitorização, para acompanhar e controlar o seu consumo de energia em tempo real. Assim, pode identificar padrões, ajustar hábitos e encontrar novas oportunidades de poupança. Considere sempre a compatibilidade com os sistemas existentes na sua casa, a facilidade de instalação, as funcionalidades oferecidas e a reputação do fabricante.

Ao implementar estas medidas sugeridas pelas Bling Energy, vai conseguir reduzir o consumo de energia à rede, mudar hábitos, otimizar despesas domésticas e contribuir para um futuro mais sustentável.