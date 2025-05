Eminem foi uma surpresa no espetáculo de Jelly Roll no Ford Field, estádio em Detroit, Michigan, no dia 18 de maio.

O artista surpreendeu tudo e todos quando subiu ao palco enquanto a estrela country, de 40 anos, cantava um cover do seu hit de 2002, 'Lose Yourself'.

Depois da atuação, Eminem agradeceu à plateia e prestou ainda uma homenagem à filha, Scott, de 29 anos, e ao marido da mesma, Evan McClintock, pelo primeiro aniversário de casamento.

"Hailie e Evan, feliz aniversário, amo-vos", disse o artista num vídeo que foi partilhado na Internet.

