Esta exposição transforma, pela primeira vez, todo o Parque de Serralves numa impactante mostra de luz, que convida a passeios noturnos deste magnífico espaço através de uma experiência surpreendente.

Com desenho de luz de Nuno Maya ,em articulação com a equipa de Serralves, esta grande exposição ao ar livre apresenta uma enorme dinâmica de luz e cor, criando uma atmosfera mágica.

Através de variadas fontes de luz, como o LED, o halogénio, o hmi, o laser ou o vídeo, são criadas ambiciosas experiências visuais e sensoriais que transportam o visitante em diferentes perceções entre o real e o imaginário, com 24 instalações ao longo de um percurso de 3km que atravessa todo o Parque.

As instalações luminosas transformam o espaço em ambientes imersivos que transportam os visitantes para as diferentes estações do ano e que levam a experienciar, de uma forma original, manifestações luminosas da natureza como o sol, a lua, os reflexos, o arco-íris ou as auroras boreais.

O percurso de iluminações está pensado num formato de sentido único, passando por diversos pontos de interesse do Parque e oferecendo ao público uma viagem sensorial muito variada e completa.

Em paralelo a esta exposição, decorrerá um programa de visitas orientadas, em diversas datas até 17 de outubro, e de workshops de fotografia, nos dias 13 de agosto, 17 de setembro e 15 de outubro, que complementa e realça a vivência das diferentes dimensões em presença: luz, natureza, arte e arquitetura.

O evento tem o preço de 12,50€ ou 10,50€ para crianças dos 4 aos 11 anos, estudantes, seniores (igual ou superior a 65 anos) e mobilidade reduzida. Há ainda Bilhete Família e Amigos de Serralves por 9,50€ (preço por pessoa válido para família de 2 adultos + mínimo de 1 criança/adolescente dos 4 aos 17 anos/Amigos de Serralves/Clientes BPI).

Há Luz no Parque: todas as quintas, sextas e sábados

Paralelamente à iniciativa “Serralves em Luz”, a instalação "Há Luz no Parque” representa um momento especial de programação do Parque de Serralves.

Nos meses de verão, o Parque é aberto ao público em horário noturno, convidando os visitantes a participar de experiências e vivências ambientais e culturais diferenciadoras. Para tal, vários percursos, árvores e elementos construídos icónicos, são decorativamente iluminados, projetando um jogo de luz na criação de novos cenários que se centram na Alameda dos Liquidâmbares, no Lago e na Quinta.

O programa de atividades que acompanha o período de vigência da instalação, apresenta visitas orientadas ao Parque, que numa experiência noturna, realçam e mostram a convergência entre o plano natural e artístico e, em simbiose, contam histórias e reforçam o património natural notável, numa descoberta da vida que desperta à noite.