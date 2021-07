Como a sensibilização é uma das melhores formas de contribuir para a conservação, ao visitarem este espaço os visitantes são transportados para as amplas e áridas savanas africanas podendo ainda observar as girafas, hipopótamos e nialas, para além dos emblemáticos elefantes, enquanto é reforçada a importância da sua salvaguarda.

Imponente, à imagem dos animais que hospeda, este novo espaço tem a natureza como inspiração, característica evidenciada pela rocha que a compõe assim como pelas sombras foscas, pontos de água, vegetação parca e novos substratos a cobrir o solo.

Com cerca de três vezes mais espaço do que a anterior, a nova instalação reforça o bem-estar animal através da criação de novas oportunidades de enriquecimento ambiental. A colocação da alimentação dos elefantes em estruturas elevadas é um exemplo desse enriquecimento e pretende levar os animais a exercitar os músculos da tromba, tal como fariam para chegar às folhas das árvores no habitat natural.

A nova instalação conta desde a sua génese com o patrocínio do MEO, marca da Altice Portugal, um parceiro que não só apoiou a construção deste espaço, como ao longo do último ano permitiu levar a missão do Zoo mais longe, através da integração dos conteúdos educativos e experiências do Jardim Zoológico numa App TV gratuita, onde podem ser encontradas rubricas lúdicas e didáticas para todas as idades.

A App TV Jardim Zoológico está disponível na posição 812 da grelha de canais ou do botão azul do comando MEO. Assim, os habitantes do Jardim Zoológico saltam das suas instalações e entram em casa de todos os portugueses para um divertido programa em família, sensibilizando os telespectadores para a necessidade de conservar a natureza.

Já no Zoo, a Savana MEO pretende homenagear aquele que é o maior animal terrestre e que representa para muitas comunidades indígenas a força e a inteligência. O Elefante-africano-de-savana apresenta desde 2008 um acentuado declínio da sua população, que culminou com a mudança de estatuto de conservação registada no passado mês de maio e que transitou de espécie com estatuto “Vulnerável” para “Em perigo”.

Esta classificação, realizada pela União Internacional da Conservação da Natureza, IUCN, aponta a caça para a obtenção das suas presas e a fragmentação do seu habitat como as maiores ameaças.

Visite o Jardim Zoológico e deixe-se fascinar com a nova instalação dos elefantes, a Savana MEO, com a certeza de que ao visitar o Zoo está a contribuir para um projeto mundial de espécies em vias de extinção.