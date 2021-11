Nesta altura do ano, os ateliers da Eric Kayser Portugal estão ao rubro com a preparação da ementa para a época gastronómica mais desejada do ano e, neste Natal, as mesas dos portugueses poderão contar com três novidades de deixar água na boca – Bûche de Natal Eric Kayser, Stollen e Panettone – que se juntam agora aos carismáticos Bolo-rei e Bolo-rainha, e à inesquecível Galette des Rois da Eric Kayser Portugal.

Este é o momento de revisitar sabores e aromas que só acontecem nesta altura do ano, e com os quais se pode apenas ir sonhando, durante os restantes 11 meses do calendário.

Bûche de Natal surge com uma receita ainda mais irresistível

A primeira novidade é a reedição da Bûche de Natal Eric Kayser- que foi um enorme sucesso no ano passado – e que surge agora com uma receita ainda mais irresistível. Quem quiser repetir a experiência da bûche do Natal passado vai encontrar, este ano, uma extravagância de chocolate que é verdadeiramente dedicada, apenas, aos maiores apreciadores do dito “manjar dos deuses”.

Com o aperfeiçoamento da receita, este novo tronco de Natal da Eric Kayser torna-se uma verdadeira sinfonia de chocolates, com diferentes combinações de texturas, entre estaladiças e suaves. No interior, surge um recheio de mousse de chocolate negro - muito leve e expandida- que contrasta com a suavidade do crème brulée tipicamente francês, ao qual se junta um apontamento surpreendente de Baunilha Bourbon.

créditos: Eric Kayser

Este tronco de chocolate é uma tentação sensorial em todas as dimensões. E é uma peça de design elegante, sofisticada e perigosamente irresistível, que facilmente se torna o centro de todas as atenções na mesa de Natal.

A Bûche de Natal Eric Kayser vem em dois tamanhos: a Mini-Bûche individual, para experimentar a nova receita - ou simplesmente porque lhe apetece e ninguém tem nada a ver com isso - ou em tamanho familiar, para seis pessoas.

A segunda novidade deste Natal é o Panettone Eric Kayser

O pão doce tradicional de Itália - que evoluiu ao longo dos anos para se tornar uma referência global da doçaria do Natal - é agora interpretado pelos mestres pasteleiros e chega com o toque indelével da marca.

Atingir o ponto perfeito desta massa– expandida, muito leve e alveolada - implica uma confeção muito rigorosa e um equilíbrio perfeito de todos os ingredientes, desde a composição interior com as tradicionais frutas cristalizadas, sultanas, pasta de nozes, à crosta exterior polvilhada com amêndoas e açúcar candy.

créditos: Eric Kayser

Este panettone é maravilhosamente aromático e leve. A sua massa é suave, como uma nuvem, e rasga-se em fiapos. Pode ser consumido fresco, no dia, ou nos seguintes, porque bastam uns minutos no forno ou na torradeira, e fica perfeito.

O Panettone Eric Kayser é, também, ideal para levar para casa de amigos nestas ocasiões festivas, porque se apresenta numa caixa cúbica, com uma decoração muito atrativa, pronto a levar e oferecer.

Stollen - o bolo artesanal com mais de 500 anos de tradição

E à terceira, a Eric Kayser Portugal apresenta o Stollen. Trata-se de um bolo artesanal, com mais de 500 anos de tradição e originário da Alemanha, que representa a verdadeira essência do Natal.

O Stollen da Eric Kayser mantém a confeção tradicional da massa doce de fermentação natural, que inclui manteiga, massa de amêndoas, frutas cristalizadas, passas e rum. Ao sair do forno, o bolo é generosamente barrado com manteiga e é polvilhado com açúcar em pó branco, numa representação da neve natalícia.

créditos: Eric Kayser

O Stollen revela-se um bolo robusto, aromatizada e consistente, muito apropriado para acompanhar uma bebida quente, como um café, chá ou até um vinho quente, como é tradição nos mercados de Inverno, no centro e norte da Europa.

Viva o Rei! Viva a Rainha!

Para além das novidades do ano, chegam também os clássicos desta temporada da Eric Kayser Portugal: o Bolo-rei, o Bolo- rainha e a Galette des rois regressam aos balcões das lojas e assumem o seu papel de destaque, na doçaria de Natal.

Quer o bolo-rei, quer o bolo-rainha da Eric Kayser Portugal são confecionados a partir de massa-mãe – tal como todos os pães da marca – que é submetida a um período de repouso para levedar, lentamente. Assim, a massa destes bolos alvéola e apresenta uma leveza inigualável. A levedação prolongada permite desenvolver aromas, sabores próprios e naturais que o paladar consegue distinguir e apreciar.

A massa-mãe também prolonga a conservação e frescura dos bolos. Para além disso, o bolo-rei e o bolo-rainha da Eric Kayser Portugal têm características especiais.

créditos: Eric Kayser

A receita foi desenvolvida e melhorada, ao longo de vários anos, nos ateliers da marca para criar uma massa exclusiva – numa mistura entre a massa brioche tipicamente francesa e a massa brioche portuguesa – que se tornou uma fusão perfeita destas duas técnicas, muito em linha com a abordagem que define o espírito da Eric Kayser Portugal.

A massa brioche é a mesma em ambos. Os bolos só se distinguem pela inclusão de frutas cristalizadas num, ou apenas frutos secos, no outro. A decoração é efetuada meticulosamente, com o açúcar no espaço certo e as frutas cristalizadas inteiras, em transparências de várias cores no bolo-rei, enquanto no bolo-rainha são os frutos secos que recriam a forma de coroa.

As cores dos bolos resultam apenas do processo natural a que são submetidos nos ateliers, dado que não é feita qualquer adição de corantes ou conservantes, e este é um aspeto crucial da confeção artesanal da marca.

E pour moi, la galette!

Já a Galette des rois da Eric Kayser Portugal cumpre, rigorosamente, os preceitos da receita original, num equilíbrio perfeito entre a leve massa folhada e o recheio tradicional de frangipane, feita a partir de uma cuidadosa seleção dos melhores ingredientes.

A galette des rois é uma tradição dos países francófonos, e implica um respeito quase religioso do processo para se chegar a este folhado, cuja massa é tipicamente francesa. A confeção da galette tem dois pontos especialmente delicados. O primeiro é conseguir um folhado verdadeiramente leve, a partir de manteiga pura.

créditos: Eric Kayser

A laminação consiste em alternar, repetidamente, camadas finas de massa e manteiga, e tem de ser realizada com o maior cuidado e rigor para garantir a textura e expansividade da massa. O segundo desafio passa por criar uma frangipane - recheio de creme de amêndoa e creme pasteleiro - absolutamente irresistível.

O segredo é conseguir um equilíbrio delicado entre os dois componentes. Com a conjunção perfeita de todos estes processos, o resultado é uma galette des rois simplesmente deliciosa.

Quer opte pelas novidades desta quadra, ou pelos sabores da tradição, a seleção para o Natal de 2021 da Eric Kayser Portugal já está disponível, para antecipar a vivência da época festiva e para permitir um melhor planeamento dos eventos típicos de socialização inerentes a esta quadra.

Os três novos produtos são de edição limitada, pelo que podem, e devem, ser encomendados antecipadamente nas lojas Amoreiras Plaza, El Corte Inglès Lisboa ou SuperCor Parque das Nações.