Como acontecia em edições anteriores, o Festival Internacional Ouriço-do-Mar promove esta espécie marinha como o alimento premium que é – as suas ovas são frequentemente comparadas às do caviar – e, ao mesmo tempo, o familiarizam com quem nunca o provou.

Para saber qual o seu papel e importância no ecossistema do mar e conhecer os resultados dos projetos de Ouriceira Mar e Ouriceira Aqua, há que assistir às Jornadas Técnicas, no dia 30 de abril, às 9h30, na Casa de Cultura Jaime Lobo e Silva, na Ericeira.

Depois, para complementar o conhecimento teórico, há que passar à prática e conhecer os ouriços-do-mar ao vivo nas sessões de showcooking no Mercado Municipal da Ericeira, nos dias 23 e 30 de abril, das 16h00 às 18h00, permitindo experimentar os ouriços pela mão e tempero de diferentes cozinheiros e escolas de gastronomia, que irão exemplificar algumas das formas de degustar a estrela deste festival.

Em simultâneo, na Mostra Gastronómica, os mais de 20 restaurantes aderentes disponibilizam um conjunto de pratos e menus criados especificamente para estes dias de festival: ouriços-do-mar ao vapor, creme aveludado de ova de ouriços-do-mar, creme de leite e farófia com ovas de ouriços-do-mar, tiborna de pão de Mafra com ovas de ouriços-do-mar, queijo fresco e vinagrete de limão e azeite turfado, estão entre os pratos à prova.

O Festival Internacional Ouriço-do-mar é um projeto promovido pelo Município de Mafra, Junta da Freguesia da Ericeira e Nuno Nobre Consultori