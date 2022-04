A Sala de Corte acaba de ser eleita como a 50ª Melhor Steakhouse do Mundo no ranking anual da World's Best Steak Restaurants, que desde 2019 elege as melhores 101 steakhouses a nível mundial.

O restaurante lisboeta especializado em carne maturada entrou este ano diretamente para a lista dos 50 melhores, sendo a única steakhouse portuguesa selecionada por este ranking internacional.

“Excelente hospitalidade e muitos anos de experiência caracterizam este restaurante de carne”, lê-se no website do World's 101 Best Steak Restaurants 2022. “No menu, é possível encontrar diferentes cortes tentadores, oriundos principalmente da Península Ibérica, que são maturados na câmara de maturação do restaurante e depois cozinhados profissionalmente em carvão num forno Josper. Um endereço altamente recomendado para os amantes de carne, mas não só, na bela capital de Portugal, Lisboa”.

Nas palavras do chef da Sala de Corte, Luís Gaspar: “Esta é uma distinção que muito nos orgulha e que reflete a evolução que o restaurante tem feito tanto no produto como no serviço, ao longo dos últimos seis anos. Embora sejamos irreverentes e criativos na forma como o fazemos, nunca nos desviámos do nosso objetivo: ser uma steakhouse, pura e dura".

"Os restaurantes de monoproduto tendem a ser menosprezados, portanto esta é uma valorização bastante importante da consistência e coerência desse caminho e do rigor que colocamos em tudo o que fazemos. Cada vez mais nos afirmamos como um restaurante de destino, portanto esta é também uma recompensa para a gastronomia portuguesa e para o produto local, que tentamos valorizar ao máximo na Sala de Corte”, conclui.

Com o chef Luís Gaspar ao comando da cozinha desde o primeiro dia, a Sala de Corte abriu em 2015, na Rua da Ribeira Nova e, em 2018, mudou-se para a Praça D. Luís I, também no Cais do Sodré. Com esta mudança, ganhou um acréscimo de lugares, além de uma esplanada de rua e de um elegante terraço.

Ao longo dos anos, conquistou o seu lugar enquanto steakhouse, sendo um dos restaurantes mais concorridos de Lisboa e referência incontornável na cidade para todos os apreciadores de carne.