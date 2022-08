Após dez anos de escrita e muitas viagens nasceu o livro “Sabores & Destinos: uma viagem pela história das especiarias”

André Mafra, autor e professor natural de São Paulo, esteve recentemente em Portugal para apresentar o seu livro Sabores & Destinos: uma viagem pela história das especiarias. Escrito e publicado durante o período pandémico, o livro faz uma imersão no universo dos condimentos, ervas e temperos – e, por consequência, nos primórdios da cultura e das próprias relações humanas.

São quase 300 páginas com uma explanação detalhada de cerca de 70 especiarias e ervas aromáticas acompanhado por fotos, além de uma narrativa leve que traduz os factos históricos mais relevantes. Obra que descreve povos e costumes de diversos países.

Estudioso da área gastronómica, André Mafra dedica-se desde 2010 à pesquisa e aos estudos sobre alimentação e especiarias. Realizou viagens aos países mais importantes e relevantes no cenário de especiarias e condimentos, como Índia, China, Turquia, Marrocos, Irão, Israel, Portugal, Espanha, França, Itália, Grécia, entre outros. Foi na sequência destas viagens e resultado de alguma inatividade durante a pandemia que este livro acabou por ser escrito. Sem viajar, a forma mais interessante de partilhar todo o conhecimento adquirido nessas viagens ao longo de cerca de dez anos foi escrever.

Publicado em dezembro de 2020 e à venda no Brasil e online, a obra contou com apresentação na Livraria da Travessa, no Príncipe Real, em Lisboa, onde de resto o livro pode ser encontrado.

“Quem não gosta de falar de viagens? Quem não gosta de falar sobre comida?”, começou por afirmar André Mafra na sua apresentação na capital portuguesa. “Este livro toca vários temas dentro das especiarias, da história às viagens, passando pela utilização das especiarias na cozinha, do aspeto cultural, entre outras dimensões”, afirma. À pergunta onde colocar o livro – secção de Gastronomia, Viagens, História, Lifestyle? -, André Mafra responde em tom de provocação: “onde o leitor o identificar melhor”. O convite para uma viagem memorável está feito.

André Mafra.

Apesar de ser um curioso e estudioso sobre temas de culinária, André Mafra não quis incluir receitas no livro, já que, segundo o autor “esse papel fica para os cozinheiros, que eu não sou, nem tenho pretensões. Gosto de cozinhar e fazer as minhas experiências, mas achei que incluir receitas no livro iria condicionar a experiência e fechá-lo numa categoria estanque. O que eu pretendo com o livro é que a leitura ‘incomode’ o leitor no sentido de o levar para outros destinos a cada página. Reduzir o livro ao binómio especiarias, igual a receitas, retiraria muitos aspetos emocionantes à sua essência e ao seu propósito”.

André Mafra que viajou por países muito distintos que partilha agora neste livro acredita que a sua leitura é também uma provocação ao leitor que, segundo ele, “vai sentir-se impelido a descobrir outros países e outros destinos através da rota das especiarias. A alimentação traduz a essência de cada povo, muitas vezes as especiarias e a sua utilização definem o meio cultural e a identidade de um povo e essa descoberta é absolutamente fabulosa!”

E depois do livro? André Mafra acredita que a viagem mal começou, “mas era necessário ‘fechar’ o livro”. Sabores & Destinos segue, entretanto noutras paragens e formatos e depois da publicação do livro.” As viagens posteriores têm tido expressão escrita noutras plataformas como as crónicas no site Vida Simples, onde escreveu sobre a sua viagem à Amazónia e que contou com a ajuda do chef Alex Atala na planificação, ou em palestras como a que deu em Viseu em junho retratando essa mesma viagem, ou, mais recentemente, as palestras que tem dado no Brasil sobre a viagem à Estónia onde descobriu, na Ilha de Kihnu, uma das últimas sociedades realmente matriarcais da Europa, mas também as plantas de zimbro e ainda o contraste de um país muito avançado tecnologicamente e berço de muitas start-ups de dimensão global.

André Mafra atua na área de qualidade de vida e alta performance desde 1997, é professor do DeROSE Method desde 1999 e, desde 2004, dirige a sede do Brooklin em São Paulo, onde trabalha com a formação de novos profissionais. Como docente da metodologia que professa, tem ministrado cursos e workshops por diversos estados do Brasil, na América do Sul, Europa e Ásia. É ainda colunista do portal Vida Simples, palestrante da Casa do Saber e Eduk.

O livro custa entre 29 e 54 euros, dependendo da opção selecionada pelos interessados e que pode incluir um webinário com o autor e um curso exclusivo sobre a utilização de especiarias na cozinha.