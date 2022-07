A presente edição do Concurso de Fotografia Vinhos do Tejo continua, à semelhança das anteriores, a ser de tema livre com a condição de todas as fotografias estarem relacionadas com a região dos Vinhos do Tejo – seja de produtores, vinhas, vinho, paisagem, vindimas, poda, floração, trabalhos na adega, provas, enoturismo, património, gastronomia, tradições, entre outros. As inscrições estão abertas até 31 de agosto e os participantes podem submeter as fotografias até dia 31 de outubro de 2022.

As fotografias submetidas a concurso deverão ser originais e inéditas e cada participante deverá enviar seis fotografias, as quais podem ser a cores ou a preto e branco. “Este concurso dá destaque a todos os que gostam de captar os mais pequenos detalhes, momentos importantes, e o mundo aos seus olhos, sem serem fotógrafos profissionais, sendo esta a condição primordial do concurso. Com estas fotografias, a organização do evento pretende demonstrar de forma sensorial, as mais de sete maravilhas que existem na região, convidando todos a visitá-la e viverem as emoções in loco”, sublinha a organização.

A inscrição é gratuita e, para o efeito, deverá ser preenchida uma ficha, a qual deve ser enviada até 31 de agosto para confraria.enofila.tejo@gmail.com, endereço para o qual deverão também seguir as imagens, via We Transfer, até dia 31 de outubro de 2022. O regulamento e a ficha de inscrição estão disponíveis para consulta no site da Confraria.

Para avaliar os melhores retratos e, consequentemente, os melhores fotógrafos amadores, existe um júri composto por três fotógrafos profissionais que irá avaliar o trio de melhores fotografias das seis enviadas. No que toca a prémios, os mesmos serão atribuídos ao 1º, 2º e 3º lugar. Do 4º ao 10º lugar serão entregues menções honrosas.

A iniciativa é promovida pela Comissão Vitivinícola Regional do Tejo, em parceria com a Confraria Enófila Nossa Senhora do Tejo e a Rota dos Vinhos do Tejo.