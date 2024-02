A origem do certame que coincide com o dia de São Brás, que se assinala no sábado, perde-se na memória das gentes que habitam nesta freguesia do concelho de Valpaços, no distrito de Vila Real.

Fátima Machado, presidente da junta de freguesia, afirmou que localmente se diz que a feira se realiza há cerca de 200 anos.

“Começou na rua e começou com as ofertas que eram dadas ao santo padroeiro, São Brás. Fazia-se o leilão das ofertas e as pessoas começaram a aproveitar a oportunidade para fazer negócio”, contou.

O certame nesta aldeia não tem a dimensão de outros do género que se realizam, por exemplo, em Montalegre, Boticas, Chaves ou Vinhais, mas representa, segundo a autarca, uma ajuda no orçamento familiar dos pequenos produtores locais.

“Dinamiza bastante o negócio”, sublinhou Fátima Machado, que realçou que à venda estarão produtos “genuinamente caseiros”.

A feira representa um rendimento extra para quem vive essencialmente da agricultura e num território onde a principal fonte de receita é a produção de castanha.

Trata-se, acrescentou a autarca, “de uma verdadeira alavanca” para o negócio, pois os produtores aproveitam para fazer contactos e vender depois em casa e ao longo de mais tempo.

“Este ano vamos ter mais expositores, vamos ter mais espaço e vamos ter muita animação”, afirmou a presidente da junta desta freguesia de montanha, que agrega seis aldeias e onde residem cerca de 700 pessoas.

Segundo Fátima Machado, na edição deste ano participam 36 expositores, dos quais 21 vendem fumeiro, sendo a maioria local e cinco deles provenientes dos concelhos vizinhos de Chaves e Mirandela.

Para além dos produtos derivados do porco como alheiras, linguiças, salpicão ou presunto, à venda haverá também azeite, vinho, mel, compotas, folar e produtos ligados à castanha.

O programa da feira inclui uma caminhada, BTT, uma montaria, chega de bois e uma corrida de cavalos.

A Feira de Fumeiro de São Brás é organizada pela Junta de Freguesia de São João da Corveira, com o apoio da Câmara de Valpaços e da empresa Empreendimentos Hidroelétricos do Alto Tâmega e Barroso (EHATB).