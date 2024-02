Durante duas semanas, os 14 restaurantes aderentes à iniciativa Quinzena Gastronómica das Comidas d’Azeite apresentam diferentes recriações, das mais típicas a outras mais arrojadas, que têm no azeite da região o ingrediente em comum.

Desde açordas, aos tordos fritos, galinha tostada e naco de gambo ao alhinho, o azeite está presente das entradas às sobremesas, onde se destacam ofertas como a Pera dourada com azeite e mel, entre os mais de 60 pratos.

A iniciativa, promovida pelo Município de Marvão, cumpre a sua 19.ª edição, “sempre com o objetivo de homenagear os produtores de azeite da região e dinamizar a economia local, através da celebração da gastronomia e dos produtos endógenos que traçam os costumes das gentes deste concelho”, destaca a autarquia em nota de imprensa.

O tradicional "Almoço Convívio das Comidas d’Azeite" abre o apetite para a Quinzena e reúne, dia 4 de fevereiro, no Porto da Espada, centenas de apreciadores da gastronomia típica da região.

Servido pela Associação Cultural, Desportiva e Recreativa Portus Gladii, o momento de convívio inicia-se com a prova de azeites produzidos no concelho e estende-se ao longo da tarde, com animação musical do grupo Trigo Roxo.

A Quinzena Gastronómica das Comidas d’Azeite encerra com a união entre a gastronomia e o conhecimento, com a realização da “Rota do Contrabando do Azeite”, uma caminhada promovida pela Portus Gladii, na localidade de Porto da Espada, a 18 de fevereiro, num convite a explorar os territórios ligados à produção desta iguaria da gastronomia marvanense.