Em abono da verdade, independentemente da carga simbólica que lhes queiramos atribuir, podemos considerar afrodisíacos os produtos alimentares mais ricos do ponto de vista nutritivo. Isto porque um bom estado de saúde é facilitador da circulação sanguínea e esta, como sabemos, coadjuvante da atividade sexual.

Não obstante, a humanidade tem vindo, ao longo da história, a eleger para o panteão dos mais apetecíveis alguns alimentos como possuidores de virtudes específicas.

Há mais de dois milénios, os antigos gregos aconselhavam para o bom desempenho sexual o mel, os ovos, as cebolas e as cenouras, as trufas, os crustáceos e os peixes em geral, com destaque para o esturjão.

A rúcula, erva que crescia de forma espontânea em volta das estátuas fálicas da Antiga Grécia, era já referida por Plínio como "afrodisíaca".

O império romano, pródigo na mesa romântica, juntou à lista de alimentos com super poderes sexuais, os órgãos genitais de certos animais, como o burro, o lobo e o veado.

Outros vegetais, como as favas e o cacau, bem como determinados frutos, como a banana e as uvas, são propícios ao desenvolvimento da sensualidade.

Mas são as ostras que ocupam um lugar de destaque na lista de alimentos afrodisíacos. Já o grego Estrabão louvava as ostras de Marselha e o romano Ausónio mencionava, em monografia, as ostras gaulesas.