Há uma categoria de alimentos que, de facto, podemos considerar afrodisíacos?

Os alimentos afrodisíacos normalmente possuem esta conotação pela sua forma, ou seja pelo facto de se assemelharem aos órgãos genitais femininos ou masculinos, ou por serem alimentos com algumas propriedades termogénicas, vasodilatadoras ou excitantes (do metabolismo) favorecendo a sensação de nos sentirmos mais quentes ou mais energéticos. Em termos objetivos é neste contexto que podemos afirmar que um alimento é afrodisíaco.

Claro que nestas coisas há sempre o fator psicológico, quando acreditamos que algo tem determinado efeito, estamos mais predispostos a percecionar os resultados em que acreditamos.

Três dos exemplos mais óbvios quando falamos de alimentos afrodisíacos são as ostras, o chocolate e os espargos. Podemos, nestes casos, encontrar uma relação de causa-efeito entre a sua ingestão e o desempenho sexual?

A associação das ostras e dos espargos a estes aspetos prende-se, essencialmente, com a sua forma. Quanto aos chocolates, por serem excitantes e ligeiramente termogénicos. O chocolate é também um alimento que tem substâncias que estimulam as hormonas associadas ao prazer.

Estes alimentos constituem ainda fonte de algumas vitaminas, como as vitaminas do complexo B que constituem importantes neurotransmissores ou intervenientes no metabolismo energético, mas este tipo de nutrientes não existe apenas nestes alimentos ou especificamente no alimento A ou B.

A associação das ostras e dos espargos a estes aspetos prende-se, essencialmente, com a sua forma. Quanto aos chocolates, por serem excitantes e ligeiramente termogénicos.