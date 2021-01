Até final de abril de 2021, prolonga-se a época da lampreia na restauração valenciana. Manda a tradição que por terras minhotas, a lampreia vá à mesa à bordalesa, em arroz, recheada, assada no forno ou na brasa. Aos tradicionais formatos, as cozinheiras e cozinheiros vão acrescentando novas formas de apresentação e confeção.

Em particular, no concelho de Valença, há séculos que a lampreia é um verdadeiro petisco com os segredos da preparação, confeção e apresentação a passarem de geração em geração nas aldeias.

Neste início de ano, as primeiras lampreias da época já estão a sair nas redadas dos pescadores das comunidades de São Pedro da Torre e Cristelo Côvo e segundo os mesmos é de excelente qualidade.

"Este ano, devido à situação pandémica não se vai realizar o emblemático Festival da Lampreia na comunidade de pescadores de São Pedro da Torre. Contudo, o Município de Valença tem em perspetiva a realização de várias ações de promoção deste produto gastronómico", informa a câmara municipal em comunicado.