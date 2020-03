“Provas em Casa”, no formato live stream é conduzido pela relações-públicas da Aveleda, Francisca Van Zeller, que ao longo de 30 minutos (a partir das 19h00), apresenta dicas sobre vinhos, como provar, harmonizar, a diferença entre castas, regiões e estilos e como fazer as escolhas certas.

A especialista em vinhos responde a perguntas em direto e deixa a garantia de responder por escrito a algumas das questões que fiquem pendentes.

A primeira sessão destes workshops à distância abordou as características das diferentes regiões portuguesas e de como influenciam os vinhos aí produzidos. A sessão seguinte está agendada para segunda-feira, 23 de março.

Com esta iniciativa a Aveleda propõe-nos “viajarmos um pouco e alegrarmos os dias de #euficoemcasa”

Recorde-se que recentemente a Aveleda comunicou que “pela saúde e bem-estar de todos, decidimos suspender todas as nossas atividades enoturísticas por tempo indeterminado. Por enquanto, garantimos os serviços mínimos de contacto por email e telefone, respeitando as normativas declaradas pelo Governo de Portugal. Atempadamente, todos os nossos clientes serão informados da reabertura do nosso enoturismo na Quinta da Aveleda e Villa Alvor”.