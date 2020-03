Sendo conhecida a falta de desinfetantes e as dificuldades na distribuição dos mesmos, seja por rutura de stocks e/ou por demorada reposição em tempo útil, as empresas produtoras de cervejas artesanais e empresas relacionadas com o setor, juntaram-se para oferecer ácido peracético já diluído, e pronto a utilizar, aos forças de segurança e forças de proteção civil, centros de saúde, serviços municipais, entre outras entidades públicas ou privadas, que trabalhem para a proteção de pessoas e comunidades.

A iniciativa partiu de Hugo Santos, produtor da cerveja Chica, que ao ser alertado pelas forças de segurança locais, percebeu que o ácido peracético utilizado para higienizar e desinfetar os equipamentos, poderia ser usado a uma escala alargada, pelas entidades e autoridades portuguesas. Partilhou no grupo fechado de cervejeiros no WhatsApp e rapidamente todos se juntaram, unindo esforços, cedendo stocks, embalagens e transporte. Diogo Trindade, produtor da cerveja Lindinha Lucas e administrador do grupo no WhatsApp, rapidamente escreveu um comunicado que partilhou nas redes sociais, exponenciando o alcance da iniciativa.

Foram definidos pontos de entrega de donativos de mais materiais e recolha de ácido peracético pronto a usar nas cidades do Porto, Coimbra, Lisboa e na Margem Sul de Lisboa.