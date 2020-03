A plataforma SOS-COVID, de acesso gratuito, apresenta-nos visualmente, no mapa de Portugal, o estado de disponibilidade de frescos, mercearia, saúde e higiene, nas superfícies comerciais. A navegação na página é intuitiva, bastando ao utilizador apontar a pesquisa para a área da sua residência.

A partir desse momento, são-lhe apresentados pontos no mapa com respetiva sinalética de produtos (disponíveis/indisponíveis), a morada do estabelecimento, data de atualização da informação e caixa para eventuais comentários dos utilizadores.

A plataforma apresenta, ainda, notícias atualizadas sobre a pandemia de COVID-19, assim como medidas de prevenção face à doença.

À data desta notícia (20 de março), a última atualização para duas regiões pesquisadas, Porto e Lisboa, datava de 19 de março.

O SOS-COVID foi desenvolvido por uma empresa tecnológica sediada na Maia, a Feralbyte, em parceria com investigadores do Centro de Investigação em Ciências Geo-Espaciais (CICGE – Uporto – ISMAI).