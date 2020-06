O Poke, de Kiko Martins, o Balcão, de Henrique Sá Pessoa, a Tasca Chic e o Jacaré, de José Avillez, são alguns dos restaurantes que integram o Gourmet Experience no sétimo piso do El Corte Inglés, na capital, e que promovem um encontro com alguns dos chefes de cozinha mais mediáticos e premiados. A 23 de junho, o trio de cozinheiros já referido vai estar presente e disponível para conversar com os clientes.

O encontro acontece a partir das 15h00. Isto num espaço que reabre dando primazia aos mais de 500 m2 de esplanadas com vista sobre a cidade.

A reabertura do Gourmet Experience faz-se sob “as medidas de segurança recomendadas pela DGS e outras consideradas igualmente importantes para que os clientes sejam recebidos com a máxima segurança”, informa a gestão daquele espaço em comunicado.

Entre outros espaços integram o Gourmet Experience, o Cascabel, Imanol e Ribalta, assim como marcas gourmet como a Nannarella, Landeau, Alcôa, Godiva, The G Bar e o Club del Gourmet.

Aquela área de restauração e mercearia fina funciona de segunda-feira a quinta, das 10h00 às 23h00. Sexta-feira e sábado, das 10h00 às 23h30. Domingo e feriados das 10h00 às 20h00.

Os restaurantes iniciam o serviço às 12h00 e encerram uma hora antes do horário de fecho.