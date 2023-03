“It’s going to be legen - wait for it – dary”. Quem acompanhou as temporadas de “How I Met Your Mother” (Foi assim que aconteceu na versão portuguesa), conhece perfeitamente a frase que Barney Stinson usava recorrente para descrever situações que seriam memoráveis. E em alguns casos referiram-se precisamente a festas de St. Patrick's Day, que se celebra anualmente a 17 de março.

Mas a festa não fica circunscrita à Irlanda ou a Nova Iorque. Há já alguns anos que esta celebração chegou a Portugal e por isso deixamos-lhe algumas sugestões para festejas. Afinal, estamos a falar de uma sexta-feira.

O programa especial do Irish & Co., em Lisboa

Não são um, nem dois, são três dias de festa. No bar irlandês situado no Parque das Nações vai poder contar com música ao vivo, na noite de sexta-feira, e com uma oferta especial para os amantes de whiskey.

Nos dias 17, 18 e 19 de março, na compra de um Jameson Black Barrel ficará habilitado a receber um Whiskey Sour ou um Jameson Ginger&Lime, bebidas bem ao estilo irlandês. A acompanhar as bebidas, pode desfrutar de vários petiscos, snacks ou os famosos hambúrgueres do bar, e aproveitar as diferentes varandas e mezzanines com vista para o Jardim das Tágides.

Pode ainda passar pelas redes sociais do Irish & Co. e participar no passatempo disponível durante estes dias para se habilitar a receber uma garrafa de Jameson Black Barrel.

O arraial mais emblemático do St. Patrick's Day este ano é “a festa dos jamigos”

O arraial Jameson St. Patrick’s está de volta, esta sexta-feira, nos Armazéns Abel Pereira da Fonseca, em Marvila, Lisboa, das 19h às 2h.

O mote deste ano é “A festa dos Jamigos” para que todos os “Jamigos” possam celebrar a amizade com outros “Jamigos”.

Além dos concertos de Dino D’Santiago, Branko, Best Youth, Shaka Lion e Wolf Manhattan, existem vários espaços com atrações como o food corner com propostas da chef Natalie Castro.

Para que os “Jamigos” possam ir vestidos a rigor (como manda a tradição deste dia), Jameson lançou uma edição limitada de t-shirts, à venda, na loja Latte, no Chiado, em Lisboa.

Os bilhetes, em número limitado, estão à venda e cada um inclui um Jameson Black Barrel, um Jameson Orange, um brioche com pernil assado ou um brioche vegan. Neste momento só está disponível o quarto lote por um valor de 30€.

St. Patrick's Day de Norte a Sul do país

A cerveja irlandesa Guinness, também não quer deixar de celebrar este dia com cinco festas, no Porto, Lisboa e Algarve. Há música irlandesa ao vivo, maquilhadoras disponíveis para festejas a rigor e uma decoração onde dominam os tons verdes.

A 17 de março, a partir das 18h, estas festas acontecem em Lisboa nos pubs “The George”, “Cheers Irish” e “O'Gilins Irish”. No Porto, a festa é feita no “Ryan's Irish” e no Algarve no “The Shack”, em Almancil.

Para mais informações, visite a página de Facebook da Guinness Portugal.