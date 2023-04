18.68 & Friends. Primeira edição tem dois convidados especiais e inspiração japonesa

Inspirado nos Guest Shift realizados no passado, o último em janeiro com a presença do mixologista Cesar Montilla, do icónico bar Dr. Stravinsky, o 18.68 convida a chef brasileira Alana Mostachio e o barman eslovaco Vardna para a primeira edição da iniciativa 18.68 & Friends. A acontecer já no próximo dia 21 de abril, sexta-feira, terá como temática o país do Japão.

Nascida no Paraná, Mostachio passou grande parte da infância e da adolescência no interior do estado de São Paulo e, tendo inicialmente estudado nutrição, foi a cozinha que se revelou a grande paixão. Aos estudos na Basque Culinary Center, em San Sebastián, somou experiências profissionais distintas, inclusive em Portugal uma vez que o último trabalho foi no VDB Bistronomie, em Lisboa, onde esteve quatro anos

créditos: Divulgação

Já o trabalho de Vardna é também o resultado de influências nipónicas, com as quais se cruzou primeiramente em 2006, em Tóquio. Desde então, o mixologista ficou conhecido por ser o homem que, de copo na mão, esbate as fronteiras entre Ocidente e Oriente. Foi dessa forma que introduziu a filosofia japonesa “Ichi-go Ichi-e”, que remete para experiências irrepetíveis, em tudo o que faz. Filosofia essa que é um memorando constante para viver “o” e “no” momento, uma ideia que nasce da tradicional cerimónia do chá e que se expande ao pensamento cultural nipónico.

Entre amigos, a iniciativa 18.68 & Friends vai dar a conhecer cinco snacks (quatro salgados e um doce) e cinco cocktails, confecionados pela chef e pelo barman, respetivamente, sempre de olhos postos nas influências japonesas. A partilha de experiências e a fusão entre este e oeste acontece entre as 20h30 e as 01h, com DJ a cargo de uma banda sonora desenhada para a ocasião.

Esta é mais uma iniciativa que vai ter como palco aquele que já foi o quartel de bombeiros voluntários mais antigo do país, estabelecido em 1868.