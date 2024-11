“O Kabuki Lisboa não é só um restaurante”, explica ao SAPO Lifestyle Victor Jardim diretor deste espaço localizado no número 77B da Rua Castilho, que consegue oferecer experiências diferenciadas em cada um dos seus andares. O espaço Experience, por ser envidraçado, permite-lhe almoçar com vista privilegiada para o Parque Eduardo VI, o bar Kikubari oferece-lhe cocktails, snacks, vinhos e pratos de sushi que podem ser desfrutados a qualquer hora do dia e, para quando deseja uma experiência gastronómica mais exclusiva ao jantar, tem a Sala Principal que funciona no piso subterrâneo a partir das 19h30. Inerente aos três pisos está a cultura japonesa que se sente em cada uma das opções que nos chegam à mesa. “É tudo cenários com muito pouca luz e mais focados na mesa.”

Restaurante Kabuki Lisboa créditos: Arlei Lima

Com portas abertas desde dezembro de 2021, o Kabuki Lisboa destaca-se por fazer parte do famoso livrinho vermelho praticamente desde que chegou à capital. “Temos estrela Michelin desde os 11 meses de atividade”, realça Victor Jardim sobre este galardão que o restaurante do grupo espanhol espera manter este ano. Com provas dadas no restaurante onde domina a culinária japonesa e mediterrânea, o bar é a grande aposta do Kabuki. No piso do meio, os clientes são convidados a provar as criações de Telmo Santos, head bartender do Kikubari, onde os cocktails clássicos surgem reinterpretados com técnicas e produtos tradicionais japoneses. “Temos muitos whiskeys, gins e vodkas japoneses.”

O SAPO Lifestyle visitou o bar Kikubari e deixa-lhe cinco sugestões que não deve deixar de provar na sua próxima visita.

Haru

“É a nossa versão de um gin tónico”. É assim que Telmo Santos descreve o Haru – que significa primavera em japonês – e é uma boa opção para quem não é adepto de bebidas alcoólicas. Este cocktail caseiro sem álcool, aromatizado com cardamomo e alecrim fumado, destaca-se pela sua leveza e frescura.

“Nós fazemos um cordial, que é um sweet and sour, de chá branco japonês, maçã verde e pepino”, adianta sobre esta opção que é servida com bastante gelo e confecionada com vários ingredientes que lhe vão conferir um sabor frutado. “Completamos com tónica mediterrânica, que é uma tónica mais leve, com notas mais cítricas.” A flor de mel – uma planta comestível também conhecida como Álisso e que é usada como elemento decorativo – dá um toque primaveril e delicado a esta bebida.

Maguro Korokke

O Maguro Korokke é a versão japonesa do croquete tradicional. Este famoso bolinho frito de inspiração francesa é confecionado numa versão miniatura que, depois de finalizado, apresenta um exterior dourado e crocante que é finalizado com dois toppings inesperados mas que lhe vão conferir um sabor único. É colocada uma pequena dose de maionese japonesa e, por fim, camadas muito finas de Katsuobushi. “O Katsuobushi é atum bonito desidratado, que é o atum mais pequeno do Atlântico, e que é servido em lascas”, diz sobre este ingrediente que compõe este snack que também poderá encontrar na Bento Box do espaço.

Nashi No Buki

Se tem estômago para bebidas fortes, não deve deixar de experimentar o Nashi No Buki. Este cocktail apresenta-se como uma versão moderna do Old Fashioned cujo twist é dado por aquele que é um dos seus ingredientes estrela: a pera. “A nossa ligação entre Japão e Portugal com a pera vai ser o sabor da pera bêbeda”, começa por explicar o head bartender sobre aquela que é uma das frutas mais consumidas neste território.

“Fazemos o cocktail com whiskey japonês calvados, que é uma bebida espirituosa à base de maçã ou pera, depois fazemos um sweet and sour caseiro de pera bêbeda que passa por um processo de clarificação para ficar com uma tonalidade mais translúcida.” Esta criação, que lhe vai permitir sentir na boca o sabor do Vinho do Porto, da pera e da canela, é servida on the rocks com uma pedra de gelo especial: a clear ice que “dilui menos a bebida, refresca e vai descongelando lentamente.”

Ostras Ponzu

Goste-se ou não, as ostras são uma opção que está disponível diariamente no Kikubari. Esta iguaria que se come crua, famosa pelas suas propriedades nutricionais e sabor a mar, vem para a mesa em duas versões: ao natural ou com molho ponzu. “O ponzu é um molho tradicional cítrico bastante usado na culinária japonesa", refere Telmo Santos sobre este tempero extra que tem como base o molho de soja e lhe adiciona uma tonalidade mais escura. Esta versão destaca-se por conseguir adicionar um sabor ácido ao prato que se mistura com o molusco salgado que levamos à boca. Para finalizar, é colocado cebolinho picado.

Prego Toro e Wagyu

Os fãs de pregos não devem deixar de experimentar aquele que é considerado um dos clássicos da casa: o prego. Mas atenção que não estamos a falar de um prego qualquer. No menu vai encontrar duas opções: o Toro e o Wagyu. A primeira tem como base a barriga do atum, que se destaca pelo seu teor de gordura, e é servida com maionese de lima e gengibre e tsukemono, uma espécie de pickle japonês.

A segunda é feita com aquela que, para muitos, é considerada a melhor carne do mundo: a wagyu conhecida pela sua textura tenra e sabor ímpar, acompanhada de molho teriyaki e mostarda. Ambos são servidos no bolo do caco e estão prontos a trincar. “O prego foi das primeiras invenções do Kabuki Lisboa”, elucida o head bartender sobre estes dois snacks que estão disponíveis em versão miniatura e podem ser degustados a qualquer hora do dia.