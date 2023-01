A 3 de fevereiro, a coquetelaria artesanal de Dr. Stravinsky, bar que abriu as portas em Barcelona em 2017, aterra no 18.68 Cocktail Bar, na capital (Largo Barão de Quintela, n.º 12), para uma noite especial. Aquele que já foi o quartel de bombeiros voluntários mais antigo de Portugal vai dar guarida às receitas e às técnicas centenárias que resultam nos cocktails da casa catalã. A iniciativa, a decorrer entre as 18h00 e a 1h00, vai incluir um menu de bebidas com sete cocktails de assinatura Stravinsky.

As sirenes vão soar com o contributo do mixologista convidado Cesar Montilla: nascido na Venezuela, mudou-se para Espanha quando tinha apenas 17 anos para ingressar no ensino superior, mas o mundo da coquetelaria haveria de falar mais alto. Há três anos a trabalhar no icónico Dr. Stravinsky, passou de bartender a manager. Montilla vai estar no balcão do 18.68 Cocktail Bar entre as 21h30 e as 00h30.

A acompanhar estas criações vão estar Tiago Santos e a sua equipa, responsáveis pela carta de bebidas do 18.68 Cocktail Bar. Virado para a agitação de uma Lisboa energética e vibrante, o espaço vai servir de laboratório para os cocktails medicinais de Dr. Stravinsky, que já por mais do que uma vez figurou entre os 50 melhores bares da Europa. A par das múltiplas distinções, destaque para a vertente sustentável dos seus cocktails, cuja confeção inclui ingredientes oriundos de produtores locais e artesanais – ainda assim, 80% dos produtos utilizados nas bebidas são desenvolvidos pela própria equipa.

A comida do 18.68 Cocktail Bar, pratos contemporâneos com base, essencialmente, em raw food, promete emparelhar com as criações líquidas servidas durante a noite. Em vigor está a nova carta de inverno desenhada pela mestria do chef Bruno Rocha: do Shabu-shabu de gambas e umeboshi ao Folhado de cogumelos japoneses e cacau, entre muitas outras sugestões, incluindo a original bifana de porco preto.