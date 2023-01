“Let the memory live again” é o nome do espetáculo que o elenco de “Cats” vai apresentar aos portugueses, no Campo Pequeno, entre os dias 14 a 19 de fevereiro, e no Super Bock Arena, de 22 a 26 de fevereiro. É em Portugal que os gatos Jellicle encerram a digressão do 41.º aniversário do musical.

“Cats” é um dos maiores e mais famosos musicais do mundo, que tem como principais mensagens o perdão e a aceitação. Para Hal Fowler, do elenco de "Cats", este espetáculo “tem toda a diversidade de emoções do ser humano”, conseguindo assim surpreender pois “há momentos de serenidade maravilhosos, onde conseguimos mesmo ir ao detalhe”.

Através de uma fusão entre música, dança e poesia, o musical de Andrew Lloyd Webber conta a história do encontro dos gatos Jellicle no Jellicle Ball, na qual o Velho Deuteronomy escolhe o gato Jellicle que vai subir para “The Heaviside Layer” e renascer numa nova vida.

Adaptado do livro “Old Possum’s Book of Practical Cats”, de T.S. Eliot, “Cats” estreou-se no West End (Londres) em 1981, onde esteve em cena durante 21 anos. No ano seguinte a produção atravessou o oceano e durante 18 anos atraiu milhões de espetadores à Broadway (Nova Iorque), onde ganhou sete Tony Awards, incluindo “Melhor Musical”.

O musical “Cats” já foi apresentado em mais de 40 países, traduzido em 15 idiomas e foi visto por mais de 73 milhões pessoas em todo o mundo. Recorde-se que o musical "Cats" passou pelas salas de espetáculo portuguesas em 2004, 2006 e 2014.

A tour internacional da produção de Cameron Mackintosh e The Really Useful Theatre de "Cats" é apresentada por UAU e David Ian para Crossroads Live.

Para além do desconto de 20% nos bilhetes, a 16 de fevereiro, haverá ainda a possibilidade de venda a grupos organizados (escolas, associações, universidades e terceira idade) a um preço de 14 euros na zona da bancada.

Os bilhetes estão à venda em Ticketline.pt e nos locais habituais. As reservas de grupo estão disponíveis por e-mail ticketline@tickeline.pt ou bilheteira.tivolibbva@uau.pt e pelo telefone 217 803 671 ou 213 151 050.