Sobremesa para uma petiscada de verão? Selecionámos a receita perfeita

Há palavras que nos sabem pela vida quando as expressamos. Uma delas é “verão”, outra é “petiscada”. Melhor quando fazemos o casamento entre estas duas palavras. Verão e petiscada são inseparáveis. E, convenhamos, aguardamos longos meses por unir à mesa estes dois termos deliciosos. Para que tudo flua, fácil e sem complicações, há que rematar a refeição com a receita perfeita. Ela aqui está, uma Mousse de chocolate negro e outra de caramelo salgado, com praliné de frutos secos.

Para preparar esta sobremesa de ir aos céus, apenas vai precisar de um punhado de frutos secos, açúcar e alguma água. Os produtos Continente Seleção tratam do resto. Dentro dos frascos de vidro ‘habitam’ duas mousses irresistíveis, prontas a juntarem-se ao praliné caseiro, tão fácil de preparar. De resto, bom proveito.

Aproveite para juntar a esta refeição descontraída um Tagliatelle com Tomate Cereja e Pesto de Ricota.

Saiba como preparar as Mousses de chocolate negro e de caramelo salgado, com praliné de frutos secos

A quantidade de ingredientes que lhe aqui lhe trazemos prepara uma receita que serve quatro a oito pessoas. O grau de dificuldade é fácil e o tempo de preparação não excede os 15 minutos (+ 20 minutos para o caramelo)

Amêndoa com pele: 85 g

Cajus: 75 g

Nozes pecan: 70 g

Açúcar branco: 400 g

Água: 120 ml

Mousse de chocolate negro, Continente Seleção

Mousse de caramelo salgado, Continente Seleção

créditos: Continente Seleção

Mãos à obra

Passo 1. Misture e espalhe os frutos secos num tabuleiro forrado com papel vegetal e reserve.

Passo 2. Num tacho pequeno, coloque o açúcar branco juntamente com a água e deixe caramelizar por 15 a 20 minutos, mexendo apenas com a movimentação do tacho (não use aqui espátula ou vara de arames). Assim que dourar retire do lume.

Passo 3. Verta o caramelo por cima dos frutos secos por forma a ficar tudo coberto. Deixe arrefecer por alguns instantes.

Passo 4. Parta o praliné (o resultado da mistura do caramelo com os frutos secos) em pedaços e triture num processador de alimentos até obter uma mistura granulosa

Passo 5. Sirva as mousses e decore-as com o praliné de frutos secos.

Bom apetite