Bolo fofo com chantilly

Um bolo tão fofo, mas tão fofo, que se derrete na boca. Decorado com raspas de chocolate e fruta fresca fica uma delícia.

Bolo pudim de limão

Gosta de receitas realmente fáceis? A Mafalda Agante do blogue "Há Alguém Mais Gulosa do Que Eu?" aponta-lhe o caminho com este bolo pudim.

Bolo de chocolate Triple C com mousse de lima

Há bolos que nascem para se tornarem as estrelas da festa. Este veste-se para brilhar em todas as mesas.

Bolo de coco e frutos vermelhos, uma delícia sem açúcar refinado e sem glúten

Um bolo sem açúcar refinado e sem glúten, com açúcar de coco ou xilitol para adoçar, coco ralado. Apresenta um creme que pode ser feito com iogurte natural ou natas batidas.