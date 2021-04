Bolo fofo com chantilly

Preparação

Bolo: untar uma forma com margarina e forrar o fundo com papel vegetal também untado.

Pré-aquecer o forno a 175 ºC.

Bater as claras em castelo e reservar.

Na batedeira ou robô de cozinha, bater o açúcar com as gemas. Misturar a fécula de batata e o fermento, adicionar as claras em castelo e misturar muito bem.

Verter a massa na forma e levar ao forno durante 20 minutos.

Deixar arrefecer, desenformar e cortar o bolo ao meio.

Chantilly: na batedeira ou robô de cozinha, bater as natas com o açúcar e a baunilha.

Rechear e cobrir o bolo com o chantilly.

Decorar com morangos e raspas de chocolate.