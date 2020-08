A melancia é um fruto muito benéfico e perfeito para consumir com regularidade quando vivemos temperaturas altas. Ajuda a hidratar de forma intensa o nosso corpo, pois cerca de 90% da sua polpa é constituída por água. Assim, é natural que depois de ingerir melancia, pareça que bebeu litros de água.

No entanto, a melancia tem outros benefícios que não só a hidratação. Deixo-lhe cinco outras vantagens associadas ao consumo desta fruta:

1- Para além da elevada presença de água, a melancia é rica em vitaminas, minerais e antioxidantes. No que diz respeito às vitaminas, estão em destaque as do complexo B, C e A.

2- A presença de vitamina C ajuda a dar um boost ao sistema imunitário, enquanto a vitamina A beneficia a visão, a pele e o sistema reprodutivo.

créditos: Faris Mohammed

3- O licopeno e o betacaroteno são os antioxidantes com maior presença neste fruto. E, inclusivamente, a melancia tem uma maior presença de licopeno do que o tomate, fruto conhecido por este benefício. Contas feitas, no que ao licopeno diz respeito, a melancia traz vantagem face ao tomate (uma solanácea) sem a componente inflamatória. O licopeno é um antioxidante que, quando absorvido pelo organismo, ajuda a reforçar os nossos ossos, para além de impedir e reparar os danos causados pelos radicais livres. Por isso, está associado à prevenção de alguns tipos de cancro (por exemplo, o da próstata e o da pele). É também a presença de licopeno a componente responsável pela cor vermelha da melancia.