A melhor focaccia de espelta

Um pão de origem italiana, achatado, que faz o acompanhamento perfeito para molhos e entradas. Uma sugestão do livro “Vegetal a 100%”.

Focaccia de cebola roxa

A focaccia é, normalmente, um pouco mais alta do que as pizzas, sem recheio, mas com alguns ingredientes simples e deliciosos.

Focaccia de azeitona e cebola roxa

Entre recordações de viagem e memórias de sabores, uma receita do blogue Lume Brando.

Focaccia

Este delicioso pão achatado e salgado vem da Ligúria, uma região cheia de sol na Riviera italiana. As focaccia podem ser achatadas ou um pouco mais altas, sendo servidas recheadas, cobertas ou simples - só temperadas com azeite e sal grosso. Há para todos os gostos.