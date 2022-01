O tempo mais frio dá-nos a outra face da moeda: com ele podemos acrescentar às nossas vidas a palavra “conforto”. Que aconchego maior do que aquele que nos proporciona a comida que nos aquece alma e corpo? É desta cozinha, a de conforto, que nos fala Inês Gens Mendes nas sugestões de receitas que nos apresenta. Receitas com um simpático bónus, aqui mora a saúde em propostas vegetarianas.

