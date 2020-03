Arroz de marisco

Um arroz de marisco com mão de chefe de cozinha, mas ao alcance de todos os chefes amadores...e não só.

Arroz de Bacalhau

Uma receita tradicional com um dos alimentos que os portugueses mais apreciam.

Arroz de polvo malandrinho

Alfredo Dinis, do blogue "Cooked by Fred", sugere-nos um Arroz de Polvo Malandrinho produzido com preceito. O autor prefere a versão cozida em barro preto de Bisalhães. "Faz toda a diferença" como refere.