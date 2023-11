Um aconchegante creme de outono com um dos frutos da estação. Uma receita sugerida por Cátia Goarmon, a quem carinhosamente chamamos "Tia Cátia".

O chef Henrique Sá Pessoa revela-nos o segredo para fazer um aromático e reconfortante caldo de castanhas.

Eleve uma receita de bifanas a um novo patamar, com as sugestões que nos deixa Cátia Goarmon, conhecida do grande público como "Tia Cátia".

Na mesa de São Martinho de Joana Barrios não falta este bolo de castanhas. A calda confere uma suculência extra a esta receita disponibilizada pelo canal 24Kitchen.

Uma sugestão da "Tia Cátia" para adoçar o São Martinho. Castanhas, ovos e erva-doce fazem magia nesta receita.