Para que os pais possam aprender a preparar um menu saudável para os filhos, a nutricionista Maria Gama, responsável pelo projeto "Põe-te na Linha" (111 mil seguidores no Instagram), dá o mote para alimentação infantil saudável no dia 8 de maio, na página de Facebook do MAR Shopping Matosinhos.

Estas dicas estarão acessíveis, no âmbito da segunda edição do programa MAR Shopping Home Experience, que pretende inspirar hábitos em prol da saúde e do planeta.

Para que todos os momentos sejam aproveitados da melhor forma, e para que a casa possa ser um lugar recheado de novas e boas ideias, o MAR Shopping Matosinhos aposta em novos conteúdos online para uma verdadeira “Home Experience”.

Desde março, têm vindo a ser partilhadas receitas simples e saudáveis, que se podem preparar em família e que evitam o desperdício alimentar, bem como dicas de sustentabilidade.