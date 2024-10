Como potenciar, de forma sustentável, os recursos que os Oceanos nos fornecem para a alimentação, economia e turismo? A procura de respostas é o ponto de partida para o Out of the Blue. O evento junta, em debate e à mesa, vários investigadores, chefs e especialistas em temáticas como a gastronomia, sustentabilidade ou economia do mar.

Pela sua longa tradição e indústria ligada ao mar, Matosinhos é a cidade anfitriã do Out of the Blue, contribuindo para posicionar o Norte de Portugal como destino privilegiado para o turismo gastronómico e sustentável.

Sob o mote “a resposta está no Oceano”, o Out of the Blue “procura destacar a importância dos recursos marítimos para as próximas décadas, enquanto fonte de alimento, mas também de lazer”, explica Carlos Martins, responsável da Opium, entidade que organiza o evento, com o apoio do Turismo de Portugal e em parceria com a Câmara Municipal de Matosinhos. “Queremos que o Out of the Blue seja um espaço de partilha e experimentação para residentes e locais, sempre com o Oceano como ponto de ligação”, acrescenta.

A programação do evento tem como ponto de partida o Mercado de Matosinhos. Nos dias 23 e 26 de outubro, há entrada livre em atividades educativas para escolas e famílias, showcookings, workshops e degustações com produtos locais.

out of the blue créditos: Divulgação

Também no Mercado, a partir das 18h00, há diariamente uma experiência imersiva para ver e ouvir. A projeção multimédia Under the Blue recria o fundo do oceano, transportando os visitantes para o mundo subaquático.

A 24 e 25 de outubro, é também no Mercado que decorrem conversas que trazem especialistas à discussão de temas como a alimentação com base em peixe ou em plantas marítimas, o passado e futuro da gastronomia do mar, o papel das mulheres nos sistemas alimentares locais e ainda os desafios atuais das cidades. Cada conversa, com entrada livre, tem associada uma degustação alusiva ao tema em debate.

Noutros espaços da cidade, há visitas guiadas temáticas com entrada gratuita. As quatro experiências de visita combinam a exploração da geografia e gastronomia de Matosinhos, passando por locais como Lota de Matosinhos, Fábrica de Conservas Pinhais, CIIMAR (Terminal de Cruzeiros) e Leça da Palmeira. Destas experiências fazem ainda parte jantares em restaurantes como a Casa de Chá da Boa Nova – os únicos momentos de acesso pago em todo o evento.

A celebração final do evento é feita, a 26 de outubro, numa festa comunitária de rua, entre as 12h00 e as 22h00. O Grande Arraial do Peixe fecha ao trânsito um trecho da Rua Heróis de França para dar-lhe uma nova vida: uma mesa comunitária onde os restaurantes locais vão servir pratos de peixe preparados na hora, enquanto a música anima o espaço.

“Em Matosinhos, a gastronomia vai além do prazer do paladar. É uma cidade onde a gastronomia cruza a tradição com a criatividade e onde o sabor encontra a sustentabilidade. Tudo isto somado à ligação intrínseca da cidade à indústria e economia do mar faz de Matosinhos o cenário perfeito para acolher o Out of the Blue”, afirma Luísa Salgueiro, Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos.

As atividades do Out of the Blue são de acesso gratuito (exceto restaurantes), sendo necessária inscrição prévia em alguns momentos. A programação completa pode ser consultada em breve aqui.