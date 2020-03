Pimentão vermelho

É fácil cultivar pimentões vermelhos em recipientes ou potes, dado não ocuparem muito espaço. Devemos fazê-lo num local quente (25 a 27 ºC) e bem iluminado dentro de casa, como a cozinha.

Cenoura

Há, como ponto de partida, que escolher variedades pequenas. Pode usar vasos ou garrafas plásticas com os topos cortados (fazer furos de drenagem na parte inferior). As sementes devem ser colocadas num recipiente numa área bem iluminada. Mantenha a terra húmida, mas não encharcada. O tempo de crescimento para colheita é de 80 a 90 dias. A temperatura ideal para as cenouras é de 13 a 24ºC.

Hortelã

Uma planta pouco exigente. Pode ser cultivada a partir de sementes ou de plantas iniciais no peitoril da janela ou na varanda, mesmo durante o inverno. Deve receber luz, mas evitar a luz solar direta. Devemos regar a hortelã regularmente. A temperatura ideal situa-se entre os 20 a 25 ºC.

Cebola

Pode cultivar cebolas a partir de bolbos ou partes inferiores de cebola não usados em casa. Precisam de um bom solo, drenagem adequada e um bom fertilizante. As cebolas recém-plantadas devem ser colocadas num local fresco e escuro para permitir que desenvolvam um pouco o sistema radicular. Depois, precisarão de muita luz. A temperatura ideal situa-se entre os 18 a 20 ºC.

Manjericão

Planta que cresce vigorosamente em vasos e recipientes. Carece de local ensolarado e rega frequente, em vaso com boa drenagem. Gosta de algum calor, com a temperatura ideal entre os 20 a 25 ºC. Quando as folhas superiores atingirem cerca de 15 cm de altura, comece a podá-las. Retire as flores assim que aparecerem. Deve fornecer iluminação adicional durante o inverno.