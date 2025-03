Com muitas pessoas a recorrerem à air fryer para preparar refeições fáceis, saudáveis (e deliciosas), há alguns erros chave que deve evitar. Esta que pode ser considerada uma "maravilha" da cozinha que conquistou o mundo culinário com a sua tecnologia inovadora, pode ajudar a desfrutar de refeições crocantes com muito menos óleo do que a fritura tradicional, e cozer mais rápido do que no forno. No entanto, há espaço para erros quando se cozinha com este aparelho.

Cathy Yoder, considerada “Rainha das Air Fryers” e mãe de oito filhos, queria provar que as air fryers podem fazer mais do que apenas aquecer alimentos congelados e sobras. Assim, documentou a sua jornada no YouTube e hoje conta com mais de 742.000 seguidores na plataforma, além de milhões de visualizações e dezenas de milhares de livros vendidos.

Na sua plataforma multimédia EmpoweredCooks.com, os utilizadores podem aceder a uma variedade de recursos, incluindo o seu livro de receitas “Air Fryer Recipes” com mais de 150 receitas, e-books de receitas digitais, um catálogo de mais de 300 receitas em vídeo, acessórios de cozinha, um curso em vídeo e sessões de aulas interativas de “Cozinhar com a Cathy”, ao vivo e em tempo real. Yoder também oferece uma seleção curada de ferramentas e recursos acessíveis através da sua loja online, Pine & Pepper, com uma gama de instruções em vídeo e outros recursos específicos para o prazer de cozinhar com a air fryer.

Abaixo estão os 12 erros mais comuns que os cozinheiros domésticos devem evitar ao usar a air fryer, de acordo com Cathy Yoder.

1. Não investir numa boa air fryer

Se sentir que está a fazer tudo certo, mas a comida continua a sair queimada ou estranha, o problema pode não ser seu. Comprar uma air fryer barata pode ser tentador, mas se escolher um modelo de qualidade inferior, pode acabar com comida queimada ou mal cozinhada, bancadas danificadas, ou pior. Certifique-se de investir numa air fryer de boa qualidade.

2. Superlotar a air fryer

Uma das regras mais importantes ao fritar na air fryer é não sobrecarregar o cesto. Se colocar demasiada comida na air fryer, o resultado será uma cozedura desigual e com alimentos mal cozinhados.

3. Usar demasiado óleo ou de menos

Embora a air fryer seja conhecida por fazer “frituras” sem óleo, a maioria dos alimentos necessita de um pouco de óleo para uma crocância adequada. No entanto, o uso excessivo de óleo pode resultar em comida demasiado gordurosa. Utilize a quantidade certa de óleo para obter o melhor resultado.

4. Não virar ou mexer os alimentos

As air fryers exigem que os alimentos sejam virados ou mexidos a meio do tempo de cozedura para que fiquem crocantes e cozinhados uniformemente.

5. Não verificar a temperatura dos alimentos

Utilizar um termómetro digital para verificar a temperatura dos alimentos é uma boa forma de evitar que a comida fique mal cozinhada.

6. Colocar a cesta quente da air fryer na bancada

A cesta da air fryer pode ficar bastante quente. Utilize uma superfície resistente ao calor, como um suporte térmico, para evitar danos na bancada.

7. Cozinhar alimentos gordurosos de forma errada

Alimentos já gordurosos, como o bacon, podem produzir fumo na air fryer. Adicionar um pouco de água no fundo da air fryer pode ajudar a evitar odores desagradáveis.

8. Nunca limpar a air fryer

Limpar a air fryer entre sessões é fundamental. Se não o fizer, os restos de comida podem queimar e afetar o sabor e o desempenho da air fryer.

9. Cozinhar alimentos húmidos

Antes de cozinhar legumes ou proteínas, certifique-se de os secar bem para evitar que fiquem cozinhados a vapor em vez de fritos.

10. Não adaptar as receitas para a air fryer

As receitas precisam de ajustes em termos de tempo e temperatura ao serem adaptadas para a air fryer. Diminua a temperatura entre 10-25ºC e reduza o tempo de cozedura.

11. Não usar a air fryer para aquecer sobras

A air fryer é excelente para dar nova vida às sobras, especialmente para criar uma textura crocante.

12. Não usar acessórios úteis

Existem acessórios para air fryer que tornam o uso mais eficiente, como papéis próprios para air fryer ou suportes para alimentos delicados.