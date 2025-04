Ao cozinhar certos alimentos na air fryer, sobretudo mais gordurosos ou com molhos, vale a pena usar uma forma para proteger a cesta do equipamento. As opções mais comuns são silicone, metal ou papel. Conheça as dicas da DECO PROTESTE.

Os revestimentos para o cesto da air fryer precisam de furos?

Não necessariamente. Os fabricantes alegam que os furos permitem que o ar quente circule uniformemente dentro da cesta, mas não se nota uma grande diferença na qualidade dos alimentos quando se cozinha com formas sem furos. É mais importante que a sua air fryer não esteja demasiado cheia e que continue a sacudir a cesta ou a mexer a comida seja qual for o tipo de revestimento usado.

Podemos fazer os forros para a air fryer?

Sim. Podemos usar um tapete de silicone que vá ao forno, papel vegetal ou até mesmo papel de alumínio. Embora não seja sempre o caso, a vantagem de comprar um forro já feito é que há vários tamanhos para caberem adequadamente na sua air fryer. Ao fazer o seu próprio forro, terá de o cortar do tamanho da cesta ou bandeja da air fryer. Tenha cuidado para não cobrir nenhum elemento de aquecimento.

Os forros para a air fryer são seguros?

Se usados corretamente, são seguros. Mesmo assim, deve ter cuidado, sobretudo se fizer os seus próprios revestimentos. Use apenas materiais apropriados que sejam concebidos para suportar altas temperaturas e verifique as condições do forro regularmente.

Pode usar-se papel de alumínio na air fryer?

Sim, não há problema em colocar papel de alumínio numa air fryer, pois funciona mais como um forno e nada tem a ver com os micro-ondas. Por isso, o papel de alumínio não levará a faíscas e fogo. Além disso, também pode tornar o processo de limpeza mais fácil e rápido, mas tenha atenção em não cobrir o ventilador ou elementos de aquecimento. Pode, igualmente, usar papel vegetal. Atualmente, já encontra no mercado modelos de papel vegetal pré-formado.